Лауреат премии Гедройца записал поэтическое видео к 100-летию БНР
- 15.03.2018, 18:02
Белорусы Чехии начали цикл видео со стихами в честь знаменательной даты.
Накануне столетия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики белорусы Чехии начали цикл видео со стихами, посвященными БНР и независимости, передает «Радыё Свабода».
Одним из первых видео опубликовал Макс Щур, лауреат литературной премии имени Ежи Гедройцa за 2016 год. Он прочитал отрывок из поэмы Масея Седнева «Забраны Мінск».
А начал этот цикл Алесь Плотка, который написал свое стихотворение «Сотка» несколько недель назад, когда приезжал в Прагу.