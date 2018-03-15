Лауреат премии Гедройца записал поэтическое видео к 100-летию БНР 15.03.2018, 18:02

Белорусы Чехии начали цикл видео со стихами в честь знаменательной даты.

Накануне столетия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики белорусы Чехии начали цикл видео со стихами, посвященными БНР и независимости, передает «Радыё Свабода».

Одним из первых видео опубликовал Макс Щур, лауреат литературной премии имени Ежи Гедройцa за 2016 год. Он прочитал отрывок из поэмы Масея Седнева «Забраны Мінск».

А начал этот цикл Алесь Плотка, который написал свое стихотворение «Сотка» несколько недель назад, когда приезжал в Прагу.