закрыть
15 марта 2018, четверг, 19:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Глеб и «Кайрат» не договорились об условиях контракта

2
  • 15.03.2018, 18:25
Александр Глеб

Белорусский футболист будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Как сообщалось ранее, белорусский полузащитник Александр Глеб с 7 марта находился в расположении «Кайрата» из Алматы. Однако его пребывание в клубе подписанием контракта не увенчалось, пишет «Трибуна».

«Глеб не переходит в «Кайрат», поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Теперь Александр будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры», – сказал агент Глеба Евгений Гайдук.


популярное за неделю

Мнение

Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд
Брюссельский форум. Вызовы и надежды
Брюссельский форум. Вызовы и надежды Андрей Санников
Математическая логика: нет никакого «президента»
Математическая логика: нет никакого «президента» Аркадий Бабченко
Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип