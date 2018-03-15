В Могилеве определились с празднованием столетия БНР 15.03.2018, 18:41

Могилевские демократические активисты рассказали о ближайших мероприятиях.

За десять дней до Дня Воли могилевские демократические активисты, политики и журналисты определились с мероприятиями к столетнему юбилею объявления Белорусской Народной Республики. На специальной пресс-конференции руководитель городской организации Товарищества белорусского языка и председатель оргкомитета по празднованию БНР Олег Дьячков с коллегами рассказал о ближайших мероприятиях, передает mspring.online.

Вместе с ним планы презентовали лидер могилевских христианских демократов Олег Аксёнов, председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и журналист Алесь Соболевский.

Оргкомитет объявил, что мероприятия будут проходит на протяжении всего года, а не в течении одной лишь недели.

По словам Алеся Соболевского, 25 марта нужно отпраздновать так, чтобы было красиво и интересно.

— Мы решили украсить те помещения, в которых мы будем проводить наши мероприятия — кофейню “Шпаркі лось” 18 марта и центр “Кола” 20 марта. Мастер-класс по созданию праздничных украшений будут проводить ремесленница Алла Смолякова и Анна Елисеева”.

Также оргкомитет планирует установку памятного знака на здании бывшей женской Мариинской гимназии в честь столетия БНР — в этом здании могилевчане поддержали независимость страны в 1918 году. Олег Дьячков сообщил, что работа над этим уже ведется:

— В Минске, в Гродно люди будут устанавливать памятные знаки. Могилев — не хуже. Скульптор Андрей Воробьев готов заняться этим вопросом, в ближайшее время он разработает эскиз. 31 марта мы думаем представить его во время экскурсии, которая завершится как раз около средней школы №1, где размещалась гимназия. После этого мы направим председателю горисполкома Владимиру Цумареву обращение, в котором предложим установить знак.

Деньги на это планируется собрать с помощью общественности, хотя, заметил Дьячков, траты будут небольшими.

К празднованию 25 марта подключатся также представители католической церкви. В костеле Святого Станислава состоится молитва за Беларусь по инициативе прихожан.

Наиболее интригующим вопросом праздника остается пикет в центре Могилева. 6 марта инициативная группа могилевских политиков направила в Могилевский горисполком заявление на проведение уличного мероприятия в центре города на Площади звезд. Однако ответа пока не получили.

Один из заявителей Владимир Шанцев надеется на мудрость городских властей:

— Мы опытные люди, которые не в первый раз подают заявки на массовые мероприятия. Сегодня годовщина как раз, когда за массовую акцию мы с Олегом Аксёновым отбывали 15 суток. Но сегодня я надеюсь, что власть разрешит нам в центре города рассказать про БНР. Это не политический пикет, а информационный. Надеемся на благоразумие властей, которые не будут нагнетать обстановку в этот праздничный день.

По словам Андрея Дьячкова, оргкомитет пытался добиться проведения городского концерта, а также ещё нескольких мероприятий. Однако власти согласились только на круглый стол с участием историков.

— Когда мы разместили ответ властей в Интернете, начались вопросы, что нам запретили концерт. Но никакого запрета нет. Позиция чиновников в том, чтобы мы сами своими силами делали мероприятие. Договаривались с залом, проводили, оплачивали.

Было принято решение проводить концерт 1 апреля в центре “Кола”. Среди возможных гостей — артисты Андрей Такинданг, Юрий Жигамонт и Юрий Нестеренко.

Помимо обозначенной активности, на протяжении года могилевчан ждут открытые лекции с участием историков, выпуск печатной продукции, кинопросмотры и экскурсии.