Президент Словакии назначил нового премьер-министра 15.03.2018, 18:45

Андрей Киска

Фото с сайта rzn.info

Андрей Киска назначил на этот пост Петера Пеллегрини, который сформирует новое правительство.

Президент Словакии Андрей Киска назначил нового премьер-министра Петера Пеллегрини, сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

В четверг, 15 марта, Киска принял отставку предыдущего премьера Роберта Фицо и назначил на этот пост Петера Пеллегрини, который сформирует новое правительство.

Пеллегрини занимал пост вице-премьера в правительстве Фицо и также принадлежит к правящей партии SMER.

Ранее экс-премьер Фицо озвучил условие своей отставки, которую требовала общественность и оппозиция на фоне громкого убийства журналиста-расследователя Яна Кучака. Фицо требовал от президента отказа от досрочных выборов и согласия на работу коалиции в ее нынешнем составе.

При этом, депутаты парламента Словакии хотели провести 19 марта голосование о вотуме недоверия правительству Фицо.

Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году. Также он занимал кресло премьера в 2006-2010 годах и с апреля 2012 года.

27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака. Это стало первым в истории страны убийством журналиста, ведущего расследования. Преступление спровоцировало массовые акции протеста в стране с требованием отставки правительства.

Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По данным СМИ, связи мафией имели ближайшие соратники премьер-министра Фицо - его помощница Мария Трошкова и глава Совбеза Уильям Ясан. Оба чиновника временно покинули свои посты на время проведения расследования.