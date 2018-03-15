По какой Конституции будем жить? 2 Михаил Пастухов, «Свободные новости»

15.03.2018, 19:01

Михаил Пастухов

Передо мной - две Конституции. Одна - с гербом «Пагоня», другая - красно-зеленая.

День принятия какой из них является праздником?

15 марта 1994 года — исторический день

Давно это было, но помнится как сегодня. В стране был подъем после затяжного кризиса, связанного с распадом Советского Союза. Граждане получили возможность участвовать в различных партиях, выдвигаться депутатами в парламент, местные советы, публиковаться в печати. Юристы, при желании, могли входить в состав групп по разработке тех или иных законов.

Насколько я помню, больше 60 депутатов парламента, в том числе Лукашенко, записались в разработчики проекта Конституции. Правда, мало кто из них разбирался в тонкостях юриспруденции, но поговорить и поспорить они умели.

Демократия дошла до такой степени, что было сформировано две рабочие группы по подготовке проекта Конституции. Одну возглавил амбициозный депутат юрист Виктор Гончар, другую — Василий Шолодонов, заместитель председателя Верховного Совета. Под стать руководителям подобрался и состав экспертов. С Гончаром — молодые юристы, в том числе и автор этой статьи, а с Шолодоновым — представители от номенклатуры. Каждая группа составила свой проект.

Статус группы Шолодонова оказался более весомым. Нашу группу распустили, ограничившись поощрительными призами. На память об этой работе осталась основа главы 5 «Суд», да еще картина с двумя березками, которую я купил после получения «призовых».

Проект Конституции подвергался многократным обсуждениям и уточнениям. Работа над ним продолжалась более трех лет. За это время не удержался в своем кресле председатель парламента С.Шушкевич, руководивший всей работой по подготовке Конституции. Его место занял генерал милиции Мечислав Гриб. Он и поставил свою подпись под решением о принятии Конституции, а также под законом «О порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь». В законе, в частности, устанавливалось, что Конституция вступает в силу со дня ее опубликования, а день принятия Конституции объявлялся праздником. 15 марта 1994 г. стал историческим днем.

Поправки в Конституцию

В марте 1995 г. Лукашенко предложил Верховному Совету 12-го созыва назначить референдум по следующим вопросам: 1) «Согласны ли Вы с приданием русскому языку одинакового статуса с белорусским?»; 2) «Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых государственного флага и государственного герба Республики Беларусь?»; 3) «Поддерживаете ли Вы деятельность президента Республики Беларусь, направленную на интеграцию с Российской Федерацией?». Кроме того, предлагалось внести изменения в Конституцию о возможности досрочного прекращения полномочий Верховного Совета в случае систематического или грубого нарушения Конституции.

Депутаты от БНФ выступили против проведения такого референдума. В результате решение не было принято. Однако Лукашенко настаивал на своей инициативе. Тогда депутаты от БНФ объявили о начале бессрочной голодовки в зале заседаний. Ночью с 11 на 12 апреля 1995 г. в зал заседаний ворвались люди в масках и камуфляжной форме и с применением силы выдворили находившихся там депутатов.

13 апреля 1995 г. Верховный Совет путем повторного голосования и без участия оппозиционных депутатов, что является нарушением процедуры, принял постановление о назначении референдума. Одновременно с референдумом были назначены и выборы в новый состав Верховного Совета 13-го созыва.

Соединились две цифры «13», и от этого ничего хорошего не произошло. На фоне высокой явки избирателей (по данным Центризбиркома, 95%) выборы депутатов Верховного Совета не состоялись почти в половине из 260 округов. Сам по себе этот факт ставит под сомнение достоверность результатов голосования на референдуме.

После референдума Лукашенко своим указом утвердил эталоны новых герба и флага. Прежняя государственная символика была объявлена «незарегистрированной». Русский язык получил статус государственного языка. Курс на интеграцию с Россией стал приоритетом во внешней политике.

Летом 1996 г. Лукашенко инициировал новый референдум. На этот раз главной целью стала Конституция, точнее, перераспределение властных полномочий между высшими органами власти. Предлагались и другие вопросы, в том числе о переносе Дня независимости с 27 июля на 3 июля. Свои вопросы на референдум выдвинула и группа депутатов от коммунистов и аграриев. Правда, их вопросы «потерялись» на фоне вопросов «от президента».

После назначения референдума председатель Верховного Совета 13-го созыва Семен Шарецкий обратился в Конституционный суд с предложением проверить конституционность принятого парламентом решения. 4 ноября 1996 г. Конституционный суд вынес решение и признал, что голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию может носить только рекомендательный характер.

Лукашенко не согласился с этим решением и отменил его своим указом от 7 ноября 1996 г. № 459. Он также потребовал от органов власти, в том числе Центризбиркома, проводить по этому вопросу обязательный референдум.

14 ноября 1996 г. председатель Центризбиркома В.Гончар на пресс-конференции высказал протест по поводу массового нарушения законодательства в ходе досрочного голосования и заявил, что не утвердит итоги референдума, если нарушения будут продолжаться. На следующий день он был освобожден от должности, а на его место была назначена член ЦИК от Могилевской области Лидия Ермошина.

По мнению независимых экспертов, в том числе и автора статьи, проведенные референдумы нельзя считать законными, свободными и честными, а их итоги — достоверными. С правовой точки зрения это означает, что принятые на них поправки не имеют юридической силы.

Варианты имеются

Конечно, прошлое не воротишь, но в истории государства и права имели место случаи, когда позабытые конституции восстанавливались. Например, в мае 1990 г. Верховный Совет Латвии возобновил действие первых шести статей Конституции 1922 г., а в 1993 г. восстановил ее действие в полном объеме. Позднее она была дополнена разделом о правах человека.

В истории Польши имеется опыт принятия Конституции 1992 г., которая отменила действие Конституции 1952 г., за исключением нескольких статей.

Немало интересного содержит также история белорусской государственности. Так, 21 февраля 1918 г. исполком Рады Всебелорусского съезда обратился к народу Беларуси с Первой уставной грамотой, в которой объявил себя властью в крае. Ее правительством стал народный секретариат во главе с Иосифом Воронкой. 9 марта 1918 г. исполком Рады принял Вторую уставную грамоту, в которой Беларусь провозглашалась Народной Республикой, определялись основные принципы государственного устройства, права и свободы граждан. 18 марта 1918 г. исполком Рады был преобразован в Раду БНР как высший законодательный орган. Президиум Рады возглавил Иван Середа. 25 марта 1918 г. Рада БНР приняла Третью уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость БНР в этнографических границах проживания белорусов. В качестве национальных символов БНР утверждались бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

После прихода в Минск в декабре 1918 г. частей Красной Армии правительство БНР эмигрировало.

Как видим, варианты конституционного развития имеются. При этом для меня как судьи первого состава Конституционного суда является очевидным тот факт, что Конституция 1994 года была и есть законной и легитимной. На определенном этапе развития ее действие было приостановлено, содержание некоторых глав изменено, но она сохранила свое юридическое значение и статус.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»