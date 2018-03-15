Чешские студенты вышли на акцию протеста 15.03.2018, 19:15

Студенты 200 высших и средних учебных заведений прервали занятия и вышли на улицы.

В Чехии студенты из 200 высших и средних учебных заведений прервали занятия на полчаса и вышли на акции протеста под лозунгом «VyidiVen» («Выйди на улицу»).

Участники акции заявляют, что они выступают в защиту гражданских и конституционных ценностей в республике. Студенты выразили свое несогласие с подходом президента Чехии к назначениям в правительстве, передает «Радио Свобода».

Ранее Милош Земан назначил на пост премьер-министра Андрея Бабиша, который не получил поддержку правительства и против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Накануне в Праге прошел митинг за свободу слова. Поводом стало заявление президента Чехии, который в своей инаугурационной речи раскритиковал общественное телевидение и ряд других изданий за якобы необъективное освещение политических событий в пользу оппозиции.