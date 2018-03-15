Немка о Беларуси: Я здесь себя чувствую, как в стеклянной банке 15.03.2018, 19:27

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Фото: личный архив Агаты Сидорович

Гражданка Германии оказалась в Беларуси и делится своими впечатлениями о жизни и бизнесе.

Агата Сидорович оказалась в Беларуси по семейным обстоятельствам. Родилась в Польше, с 9 лет жила в Германии, там закончила университет, вышла замуж и родила двоих детей. Семь лет назад её муж — уроженец Беларуси — вынужден был вернуться на родину: состарились родители, за ними нужен был уход, пишет kurjer.info.

Что не так

Агата говорит, что жизнь в Беларуси заметно отличается от жизни в Германии. И темпом, и устройством, и отношениями между людьми.

«Я здесь себя чувствую, как в стеклянной банке. Здесь всё намного медленнее, какой-то свой мирок. Даже когда я еду в Вильнюс, то чувствую себя по-другому. Там другие отношения, в том числе, между женщинами и мужчинами. Вот скажите, часто вы здесь видите людей за 50, которые держаться за ручку? Я — нет», — признается Агата.

Она не может понять, почему на минских улицах не видно инвалидов, а в кафе и ресторанах — пожилых людей, почему вся индустрия развлечений в Беларуси ориентирована только на молодых людей. Не может принять белорусскую традицию жить несколькими семьями в одной квартире. По её мнению, это «вредная» традиция: молодёжь страдает инфантилизмом, а взрослые лишаются возможности пожить для себя.

«Здесь не учат самостоятельности. Смотрите, как долго люди живут с родителями. У нас в 17−18 лет — всё, давай, потому что у них тоже есть своя жизнь и в 40, и в 50, и в 60 лет. Меня испугало, что здесь все устроено только для молодёжи. Это ненормально. Вы знаете, какой средний возраст женщины в Беларуси? 44 года. Не 25. Значит, есть много пожилых людей, и они просто сидят дома», — объясняет Агата.

Социальное государство

По наблюдениям Агаты, Беларусь сложно назвать социальным государством, несмотря на большое количество социальных программ, в обществе слишком много неравенства.

Немецкое общество, по её мнению, устроено более справедливо.

Во-первых, в Германии не принято демонстрировать свои финансовые возможности. Узнать миллионера на улице просто невозможно, он может быть одет в обычные поношенные джинсы.

А во-вторых, государство через дотации помогает малообеспеченным людям получить всё необходимое: и жильё, и образование, и медпомощь.

«Здесь очень капиталистический социализм. Вроде всё, как из 80-х, но одновременно жуткий капитализм. Нет поддержки малозащищённых людей: одиноких мам, пенсионеров и инвалидов. А в Германии все равны. У кого много денег, у кого мало — все равны. И отношения между женщинами и мужчинами другие. Здесь, я заметила, очень сильные женщины, а мужчины слабенькие в общем-то. А в Германии отношения равноправные. Папы сидят на площадках, папы меняют памперсы», — делится впечатлениями Агата.

Впрочем, если есть деньги, то в Беларуси жить очень хорошо. Можно отстраивать собственный мир. Здесь, к примеру, есть безлюдные просторы — просторы, которые давно не существуют на Западе. В плане культуры всё хорошо — оперы Верди, фантастический балет, которые при желании доступны каждому белорусу, а в Германии это элитный сегмент. В принципе, здесь очень комфортно, признается Агата. И безопасно. Безопаснее, чем в нынешней Германии.

«После Беларуси сложно найти себе место. Везде небезопасно. Я бы не вышла в Германии в два часа ночи гулять с собакой, а здесь могу. Безопасность, конечно, сильно подкупает», — признаётся Агата.

Бизнес-опыт

Летом 2017-го Агата рискнула открыть в Беларуси бизнес — создать немецкий детский сад. Признается, что самым сложным оказалось общение со строителями, которые делали ремонт в помещении, а вот с чиновниками всё получилось быстро и легко.

«Очень хороший сервис. Всё очень чётко. У меня отличные отношения с администрацией, со всеми учреждениями. Всё, что не знаю, мне помогают. Помогают в банке, в налоговой, бухгалтер. Плюс здесь очень хорошо относятся к иностранцам. Я задавала вопросы, и мне все помогали. В этом плане супер», — рассказывает Агата.

Не супер было, когда Агата приступила к поиску и ремонту помещения. Первая женщина-арендодатель, обсудив все условия и детали сделки, в день подписания договора отменила встречу.

«У этой женщины был коттедж с участком, мы месяц встречались, вроде, всё обговорили, и я должна была подписать договор, а она мне в этот день пишет „Здравствуйте, уважаемая Агата. Желаю вам удачи с проектом, но, к сожалению, без меня“. И за два месяца до открытия сада я осталась без помещения. Потом она объяснила, что это всё слишком сложно. Там же надо привести всё в соответствие с саннормами. Но меня удивило, что мы сидели, пили чай, всё было хорошо. И вдруг так жестко: всё, до свидания. В Германии так не делают, в Германии говорят прямо: если договорились, договорились. А вот это очень типично для Беларуси», — говорит Агата.

Помещение она нашла — взяла в аренду крыло в обычном детсаду в Минске, но помещение надо было отремонтировать. Агата ремонтами до сих пор никогда не занималась. А такого сервиса, как в Германии, в Беларуси найти не смогла.

«У нас в Германии есть такое понятие „ремонт под ключ“, а тут нет. За строителями надо постоянно следить, задавать много вопросов. Профессионалы есть, но это редкость. Всё надо проверять, каждую бумагу. Постоянно эмоции, напряжение», — говорит Агата.

Сегодня она говорит, что ей нравится платить налоги в Беларуси, и гордится, что смогла организовать для белорусов несколько рабочих мест. Она хочет создать здесь интернациональную площадку, где вместе с белорусами работали бы и иностранцы, носители традиционных европейских ценностей. Первый шаг уже сделан с открытием немецкого детского сада. В будущем может появиться и немецкая школа. Так что ближайшее будущее Агата связывает в том числе и с Минском.

«Я хочу быть полезной этой стране. Я хочу вести здесь проекты, привлекая единомышленников из Европы и местных сотрудников. Но одновременно работать и за границей. Делать тут что-то и там что-то. В таком свободном режиме. Сидеть постоянно на одном месте я не могу», — признается Агата.