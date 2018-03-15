«Никто не поставит на колени»: Сеть взорвало фото упавшего на публике Лаврова 16 15.03.2018, 19:39

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Пользователи интернета активно обсуждают фотографию министра иностранных дел РФ.

Пользователи интернета активно обсуждают фотографию министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей", передает “Апостроф”.

Так, инцидент произошел перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой глава российской дипломатии отвечал на вопросы участников.

По данным российских СМИ, оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.

"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - пошутил министр.