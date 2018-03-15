Сборная Англии может отказаться от ЧМ-2018 4 15.03.2018, 19:48

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Сборная Англии, возможно, откажется от поездки в Россию.

Этот вопрос обсуждали на состоявшейся на днях закрытой встрече руководства английской Футбольной Ассоциации, сообщает 15 марта kasparov.ru со ссылкой на Daily Mail.

По предварительной информации, единственной официальной причиной отказа подопечных Гарета Саутгейта принимать участие в чемпионате мира будет угроза безопасности футболистам.

Однако окончательное решение будет приниматься не ассоциацией, а британским правительством. Если там сочтут поездку сборной на Мундиаль небезопасной, тогда ФА рассмотрит возможность отказа от участия.

Тем не менее, в данный момент английские футбольные функционеры полагают, что бойкот ЧМ на повестке дня не стоит.

Ранее МИД Британии рекомендовал своим гражданам, отправляющимся в Россию, "проявлять бдительность", избегать "любых протестов или демонстраций" и "публичных комментариев о политических событиях".

Накануне Великобритания заявила, что вышлет из страны 23 российских дипломата из-за вероятной причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.