Геннадий Федынич: Санкции могут быть как лично против чиновников, так и экономические 15.03.2018, 20:33

Геннадий Федынич

Фото: Ирина Ареховская

Профсоюз РЭП будет ставить вопрос о введении санкций против государства перед международными профсоюзными организациями.

Геннадий Федынич говорит, что если репрессии против активистов не остановятся, то профсоюз РЭП будет ставить вопрос о введении санкций против белорусского государства перед международными профсоюзными организациями, передает «Белсат».

«Санкции могут быть как лично против чиновников, так и экономические. Мы будем вынуждены это сделать», – отметил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

В последнее время активистов профсоюза стали регулярно задерживать на границе и подвергать тщательному личному досмотру. 7 марта с разных поездов на станции Гудогай сняли двух представителей профсоюза РЭП – Зинаиду Михнюк и Анну Дусь. 13 марта то же самое произошло с Андреем и Евгенией Стрижаками в пограничном пункте «Каменный Лог».

Анна Дузь и Андрей Стрижак, 15 марта 2018 года.

Фото: Ирина Ареховская

Андрей Стрижак утверждает, что в Беларуси существует специальная база граждан, которых пограничники должны снимать с транспорта на границе и подвергать тщательному личному досмотру.

«В ходе проверки паспортов система выдает какую-то специальную метку, сигнализирует, что человека надо подвергнуть усиленному досмотру. На практике это выглядит как рамка красного света с красным крестом. Потом вызывается начальник смены, пограничники снимают человека с транспорта и передают таможенникам», – рассказал он.

Андрей Стрижак, 15 марта 2018 года.

Фото: Ирина Ареховская

Все это происходит без каких-либо объяснений со стороны пограничников и таможенников. По мнению активистов, те просто выполняют приказ.

Анна Дусь считает, что все это составляющие преследования профсоюза РЭП.

«Происходит усиление давления с целью прекратить нашу деятельность. Репрессии последнего времени – это продолжение того уголовного дела, которое завели 2 августа. Около 500 активистов на сегодня вызвали на допросы по этому делу», – говорит Анна Дусь.

«То, что заправляет всем КГБ, не вызывает сомнений», – отметил в свою очередь лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Геннадий Федынич, 15 марта 2018 года.

Фото: Ирина Ареховская

Напомним, профсоюз РЭП активно поддерживал протесты нетунеядцев в феврале-марте 2017 года. В прошлом году в августе Федынича арестовали, против него и главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов». Сейчас Федынич находится под подпиской о невыезде.