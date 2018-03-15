В Латвии проверят информацию о счетах дочерей Путина 15.03.2018, 20:44

Сведения о деньгах сомнительного происхождения будут проверены.

Спецслужбы Латвии проверят информацию о наличии тайных банковских счетов в Латвии у дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает korrespondent.net cо ссылкой на LTV.

Отмечается, что такая информация была обнародована американскими СМИ.

"Я надеюсь, что наша контрольная служба и регулятор отреагировали и проверяют эту информацию", - заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Глава МВД Рихард Козловскис также считает, что информация должна быть проверена, причем всеми контролирующими учреждениями.

Тем временем Служба предотвращения легализации незаконно нажитых средств выразила уверенность, что следует разобраться со счетами, которые могут опосредованно принадлежать дочерям президента России - как и все остальные сведения о деньгах сомнительного происхождения, эта информация обязательно будет проверена.

Глава службы Виестур Бурканс пояснил: будут проверены действия, совершавшиеся с деньгами на этих счетах. Цель проверки — выяснить происхождение средств, то, легальным ли путем они были получены. Последствия могут быть разными, прогнозирует он: одно дело, если банки сами, выполняя требования закона, сообщат о сомнительных сделках клиентов, и другое, если они вольно или невольно скроют эти данные.