Великобритания получит первую партию газа с нового экспортного LNG-терминала в США 7 15.03.2018, 21:10

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Первая партия сжиженного природного газа поступит в Великобританию к концу месяца.

Первая партия сжиженного природного газа (LNG), отгруженная с нового экспортного терминала США – Cove Point, к концу месяца поступит в Великобританию.

Танкер Gemmata должен доставить груз на регазификационный терминал Dragon 20 марта, сообщило портовое управление Milford Haven, передает “БизнесЦензор” со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, спотовые цены на газ в Азии снизились, и газовоз, державший курс на Азию, на этой неделе развернулся посреди Атлантики в сторону Европы.

Cove Point – второй по величине экспортный LNG -терминал в США после Sabine Pass, мощности которого оцениваются на уровне 5,25 млн тонн LNG в год. Транспортировку тестовых партий с нового завода обеспечивает англо-голландская Shell

Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA), США к 2020 году станут третьим по величине экспортёром сжиженного газа вслед за Катаром и Австралией.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила накануне, что королевствопланирует найти поставщиков газа в других странах в рамках санкций, принятых Лондоном против России после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Важно учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают", – заявила Мэй.

В свою очередь глава российского Минэнерго Александр Новак назвал заявление Великобритании о планах снижать закупки российского газа политически мотивированным и подрывающим развитие конкуренции на рынке.

По данным "Газпромэкспорта", Великобритания является четвертым по объему покупателем российского газа на западноевропейском рынке (с учетом Турции), на который в 2017 году было поставлено почти 156 млрд кубометров из РФ. В 2017 году Великобритания купила 16,3 млрд кубометров российского газа, уступив по объему закупок Германии, Турции, Италии.