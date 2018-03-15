Белорусы с заработков прислали родным в 2017 году больше $1 миллиарда 3 15.03.2018, 21:20

В статистике не учитывают деньги, которые белорусы привезли домой лично.

За весь прошедший год белорусам пришло из-за рубежа свыше миллиарда долларов, информирует Национальный банк Беларуси.

Всего личных переводов пришло на 1055,7 миллиона долларов США. Это больше, чем в 2016 году, но почти на 200 миллионов «зеленых» меньше, чем за год до того – в 2015-ом, передает kp.by.

В целом, «чистая» (Прим. без подоходного налога и денег на проезд) оплата труда белорусских гастарбайтеров составила 420,9 миллиона в долларовом выражении. За прошлый год от работающих пришли денежные переводы на сумму без малого 527 миллионов долларов.

Поясняется, что в личные переводы причисляются не только электронные платежи, но еще деньги и товары, перевезенные через границу. В статистику может быть не включена наличность, которую белорусы самостоятельно привезли, например, из России, куда чаще всего отправляются на заработки из Беларуси.

При этом в «обратную сторону» белорусы в 2017-ом перевели 116,7 миллиона личными переводами.