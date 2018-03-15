Брестчане готовятся к очередному митингу против строительства аккумуляторного завода 15.03.2018, 21:32

Акция запланирована на 31 марта.

Правозащитник Роман Кисляк и местный активист Михаил Галузо подали заявку в Брестский горисполком на проведение митинга на площади Свободы. Акция запланирована на 31 марта, передает «Белсат».

«Люди устали. Власти пытаются заболтать протест и обещают решить вопрос с аккумуляторным заводом, но он не решается уже почти три месяца. Поэтому мы сделали такой шаг», – говорит Роман Кисляк.

Ранее заявку на проведение митинга 18 марта в Брестский горисполком подал один из активистов кампании против строительства завода Федор Петрусевич. Какое решение приняли брестские власти, не известно. Но люди в любом случае планируют выйти на площадь, чтобы «кормить голубей».

Аккумуляторный завод «iPower» строят в свободной экономической зоне «Брест». По словам местных активистов, предприятие будет использовать устаревшую технологию и может негативно повлиять на экологию в регионе.