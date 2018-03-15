Польша меняет стратегию нацбезопасности из-за России 15.03.2018, 21:37

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Фото: charter97.org

Президент Польши Анджей Дуда изменит Стратегию национальной обороны в связи с политикой Кремля.

Новая оборонная стратегия, реформа системы командования, расширение присутствия войск НАТО на территории Польши и дальнейшая модернизация польской армии – это главные темы, обсуждаемые представителями Министерства национальной обороны Польши и Вооруженных сил на ежегодной встрече с президентом страны Анджеем Дудой, передает «Радио Польша».

Польский глава как главнокомандующий Вооруженными силами страны отметил, что его радует хорошее сотрудничество с Министерством обороны, и анонсировал изменения в Стратегии национальной обороны в связи с «непредсказуемостью российской политики»:

«Россия – и это показали последние военные учения «Запад 2017» - отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, полем для которого потенциально выступает, среди прочего, территория Польши и страны Балтии».

В свою очередь глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак отметил, что современная и сильная армия – это гарантия безопасности Польши. Министр рассказал о скором подписании договора с США на поставку противоракетного комплекса Patriot. Мариуш Блащак добавил, что, согласно реформе системы командования польской армии, часть военных подразделений будет перенесена на восток страны:

«В рамках ключевого для военной безопасности Польши укрепления восточной стены мы планируем дислокацию части Вооруженных сил Польши с запада на восток. Моя цель – создать на востоке Польши новую дивизию профессиональной армии».

Министр Мариуш Блащак сообщил, что уже назначил уполномоченного, который разработает план создания Агентства вооружения. Через несколько дней начнет работу группа по разработке концепции консолидации задач, касающихся компьютерной инфраструктуры в армии и борьбы с киберпреступностью.