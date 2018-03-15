Очень средненькое образованьице? 2 15.03.2018, 21:56

Что думают о современной школе белорусские ученики и учителя.

Почти 8% выпускников считают школьные годы пустой тратой времени, около 15% убеждены, что их будущее напрямую зависит от оценок, а более 58% отличников занимались с репетиторами. Фактам и цифрам, представленным социологом Исследовательского центра ИПМ Дарьей Урбан, удивлялась корреспондент МЛЫН.BY.

«Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею…» — под мелодию Дмитрия Кабалевского вальсировали и подпевали многие поколения выпускников в Советском Союзе. У сегодняшних школьников совершенно другая жизнь и интересы, да и само сравнение тех подростков с нынешними по меньшей мере некорректно. А вот в белорусской системе среднего образования, как выяснилось, изменений произошло не так уж и много.

— Наши программы практически те же, что и 50 лет назад, а время ушло далеко вперед, — считает автор исследования Дарья Урбан. — Сегодня наши дети учат те же стихи, что и их бабушки и дедушки. Доходит до абсурда, когда в учебниках по информатике они читают «вставьте дискету в дисковод» или описание компьютерной мыши. Многие страны поняли, что нужно двигаться вперед. Мы же пока ждем, пока это решение будет вызвано острой необходимостью.

Справочно

Опрос Исследовательского центра ИПМ проводился в марте — июне прошлого года. В нем участвовали 1000 недавних выпускников и нынешних школьников со всей Беларуси, а также 18 учителей и преподавателей вузов. На основании их анкетирования и расширенных интервью исследователи определили главные проблемы современного среднего образования.

Система школьных оценок — причина неуверенности в себе

Больше половины школьников считают, что для их будущего важны хорошие оценки. При этом прослеживается тенденция: чем выше успеваемость, тем сильнее такая уверенность. 30% опрошенных средним баллом назвали 7; 27% — 8; 20% — 6. А вот учителя убеждены, что десятибалльная система оценок не очень объективно показывает уровень знаний предмета и ее надо пересмотреть. В то же время исследователи убеждены, что сегодня ни в одной стране мира не существует идеальной оценочной шкалы, но именно белорусская система провоцирует у школьников боязнь ошибок. Низкие баллы часто влекут за собой строгие санкции со стороны родителей, а потому, взрослея, люди вырабатывают алгоритм, где риск ошибиться минимален.

— Боязнь совершать ошибки в последующем порождает не самых эффективных участников рынка труда. Такие люди, как правило, не проявляют творческой инициативы, не генерируют новые идеи и т.п., что в свою очередь негативно сказывается и на экономике страны, и в целом на обществе, — делает вывод Дарья Урбан.

Получить профессию на родине, а работать — за границей

Современная молодежь, как показало исследование, при выборе будущей профессии во главу угла ставит хороший заработок. На второй ступени по значимости — интерес. И только 11,6% участников опроса ответили, что самое важное — приносить пользу обществу.

Почти половина выпускников готовы уехать за границу, если там им предложат работу, а 19% готовы паковать чемоданы при первой возможности, даже если условия будут менее привлекательными, чем дома. Патриотизм продемонстрировали всего 16% опрошенных, которые сказали, что не покинут родину ни при каких условиях. Такой уровень намерений уехать из страны, по мнению экспертов, достаточно высок. А если учесть, что среди потенциальных эмигрантов 59% отличников и 48,5% хорошистов, отечественный рынок труда может потерять интеллектуальную элиту.

Наиболее популярными специальностями опрошенные назвали коммуникации, право, экономику и производство, а также технику и технологии. При этом самые востребованные направления —информационные технологии, здравоохранение, общественное питание и бытовое обслуживание.

Школьники с невысокой успеваемостью выбрали сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство, общественное питание, бытовое обслуживание и строительство.

— 58% опрошенных считают гуманитарные науки востребованными, — отметила Дарья Урбан. — Примечательно, что 21% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос: они не понимают, как их применять.

Знания, которые не пригодились в жизни

53,7% учащихся, ответили, что после окончания среднего учебного заведения им больше всего пригодились уроки русского языка. Это ввело в ступор многих учителей. Получается, все, что делает школа, направлено исключительно на сдачу ЦТ и последующее поступление в вуз. Вывод экспертов: школа оторвана от реальности. Она стремится вложить в головы учеников как можно больше готовой информации без навыков ее практического применения. Она не учит детей учиться, получать знания, не отвечает запросам рынка труда.

— Мир развивается очень быстро, многое устаревает. При такой активной динамике устаревшая модель передачи знаний не работает, — уверена социолог Дарья Урбан. — По мнению учителей, с которыми мне приходилось общаться в ходе исследования, самый главный навык, который может дать сегодня школа, — это умение учиться, иными словами, не зубрить материал, не запоминать информацию, а уметь ее найти и правильно использовать. Вот этого как раз белорусские школьники и не получают.

По мнению экспертов, система среднего образования нуждается в серьезном преобразовании, однако четкое видение перемен пока отсутствует.