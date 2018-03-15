Сирийские правозащитники призвали к бойкоту ЧМ-2018 в РФ 15.03.2018, 22:15

Соответствующее обращение направлено к властям Великобритании, Германии, США и Франции.

Более 20 сирийских организаций призвали ряд стран пригрозить России бойкотом Чемпионата мира по футболу, чтобы изменить политику Москвы в Сирии, передает «Радио Свобода».

Соответствующее обращение направлено к властям Великобритании, Германии, США и Франции.

Правозащитники полагают, что российские власти должны оказать влияние на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки. Прежде всего авторы обращения добиваются прекращения осады Восточной Гуты.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении. У них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека за это время погибло более 900 мирных жителей. Представители неправительственной организации «Врачи без границ» сообщают о более чем тысяче погибших.