Зима возвращается: в выходные в Беларуси будет до -19 15.03.2018, 22:25

После легкого потепления в середине марта в Беларусь снова возвращается зима.

Самое время вспоминать циклон «Хавьер», который пять лет назад пришел в Беларусь именно в это время. Сейчас синоптики снова пугают низкой температурой, а в некоторых районах обещают метель, передает kp.by.

В пятницу, 16 марта, днем столбик термометра опустится до 7 градусов мороза. В этот день объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. В выходные морозы станут еще сильнее, местами пройдет метель, будет порывистый ветер, а на дорогах гололедица.

- В ночь на субботу температура опустится до 7 - 13 градусов мороза, по северо-востоку до -17. В субботу днем будет минус 3 - 9 градусов, - рассказали в Белгидромете. - Ночь воскресенья будет еще холоднее: Температура воздуха составит 11 - 17 градусов ниже нуля, в отдельных районах понизится до минус 18 - 19 градусов.

Немного теплее станет только в воскресенье, и только во второй половине дня. Погода будет солнечной, а температура - около 6 градусов мороза.