Шахтеры об эксперименте на «Беларуськалии»: Хотят посадить стрелочников 15.03.2018, 22:54

Руководство «Беларуськалия» продолжает нарушать правила безопасности, рискуя жизнью людей ради дополнительных доходов.

«Вину за трагедию в Солигорске хотят возложить на стрелочников, а руководство продолжает нарушать правила безопасности, рискуя жизнью людей ради дополнительных доходов».

С такими заявлениями к «Белсату» обратились, независимо друг от друга, уже более пяти шахтеров третьего рудоуправления, где в прошлую пятницу погибли двое работников.

Что же вызывает возмущение работников Беларуськалия, и как видят эту трагедию те, кто непосредственно работает в забоях? А что говорит на это обратная сторона? Смотрите в видео: