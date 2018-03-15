The Times: Держите грязные русские деньги подальше от наших школ 2 15.03.2018, 23:01

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Мэй следует аннулировать учебные визы для членов семей россиян из черного списка.

"Если мы еще не боимся, то уже должны. Отравление на государственном уровне, запугивание нас иностранной державой, угрозы ответных мер в случае, если мы отреагируем: все это внезапно перекочевало со страниц шпионских романов и из зарубежных новостей в нашу новую реальность", - пишет колумнист The Times (перевод - inopressa.ru) Дженни Расселл.

Тереза Мэй сейчас должна пройти по тонкой грани. "Она должна найти меры, которые были бы болезненны для Путина и его дружков, сократив их возможности нападения на нас, но при этом не спровоцировать атаку, которая нанесла бы нам еще больший ущерб", - рассуждает она.

"Высылка российских дипломатов и твердые намерения Мэй отследить и заморозить активы олигархов, про которых известно, что они виновны в нарушении прав человека, - это только начало", - говорится в статье.

"Но мы можем сделать больше, - уверена журналистка. - Если мы хотим получить рычаги давления на ближний круг Путина, мы должны всерьез подумать о том, чтобы затронуть один элемент, который богатые русские больше всего ценят в Британии: образование, манеры и социальные связи, которые предлагают ее частные школы".

"С 2006 по 2016 годы число российских детей, посещающих эти школы, возросло в три раза, примерно до 2,3 тыс. человек. Теперь они представляют третий по численности контингент иностранных студентов, после Китая и Гонконга", - говорится в статье.

"Сейчас существует целая индустрия, занимающаяся тем, чтобы отправить Игоря и Катю в лучшие британские школы: Итон, Уайкомб-Эбби, Веллингтон. Центры образовательного консалтинга в Москве берут с родителей до 10 тыс. фунтов за помощь. Британские агентства, такие как Bonas MacFarlane и Holland ParkTuition, предлагают российским семьям репетиторов на местах за 30-60 тыс. фунтов в год, или за 500 фунтов в час", - сообщает автор.

Предполагается, что знакомство с западными ценностями благотворно влияет на учеников, но это имеет свои ограничения, пишет журналистка.

"Одна бывшая ученица рассказывала, что один невероятно богатый русский мальчик в ее школе совершенно открыто говорил, что его отец - член русской мафии, а как-то заявил, что это относится ко всем богатым москвичам: дескать, его отец только больше преуспел, чем другие", - передает Расселл.

"Те, кто работал в системе частных школ, рассказывали мне, что некоторые родители рассматривают плату за обучение как отличную дополнительную возможность для отмывания денег, являясь в школу с чемоданами наличных", - утверждает журналистка.

Мэй следует аннулировать учебные визы для членов семей всех россиян, находящихся в черном списке правительства, предлагает она.

"Мы не пустим их в класс" - не звучит по-черчиллевски героически, но в этой новой войне мягкая сила настолько же реальна и ценна, как и любая другая, которую мы можем применить. Нам следует этим воспользоваться", - заключает журналистка.