Как вратарь из Беларуси обживается на Мальдивах 15.03.2018, 23:11

Дмитрий Аснин

Дмитрий Аснин рассказал о необычном повороте в карьере.

У Дмитрия Аснина скромная карьера. После более чем 10 лет выступлений в первой лиге Дмитрий лишь в 31 год осуществил свою мечту и подписал контракт с родным брестским «Динамо», став наконец основным вратарем команды вышки. Нынешней зимой жизнь Аснина резко изменилась – после прошлогодней борьбы за выживание с «Нафтаном» и скамейки запасных в «Гомеле» вратарь улетел играть в футбол на Мальдивы. В первой же игре за новую команду «Ти-Си Спортс» Дмитрий столкнулся с нападающим соперника и получил травму лучевой кости – из-за трещины белорус выбыл почти на две месяца. В телефонном разговоре он поведал «Трибуне» о необычном этапе в своей карьере.

- Как здоровье?

– Восстанавливаюсь, но до полноценных тренировок пока далеко. Как вратарь при самых благоприятных обстоятельствах смогу индивидуально заниматься через две недели, а на поле выйду минимум через месяц.

- Вы сломались в первой же игре за «Ти-Си Спортс». Как отнеслись к травме в клубе, вы же все-таки легионер?

– Радости, конечно, в тренерском штабе никто не испытал, но травма была получена за клуб в официальной международной игре под эгидой Азиатской федерации футбола, причем все видели, что произошло. Так что, думаю, избавиться от меня было невозможно. Да и клуб во всем мне помогает. Прямо в Бангладеше мне сделали необходимые процедуры, на Мальдивских островах повторно все проверили. Я постоянно консультируюсь с ортопедом, хожу на реабилитацию за счет команды, постоянно чувствую ее поддержку. Клуб в этой ситуации ведет себя очень солидно.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Не народной медициной хоть лечат?

- На Мальдивах недавно построили достаточно современный госпиталь. Сейчас у меня ограниченная подвижность локтевого и лучезапястного составов, так что посещаю местного терапевта, делаем с ним специальные упражнения на руки. По-моему, достаточно квалифицированный специалист, да и вообще уровень лечения достойный.

- Получается, сейчас вы вроде как на длительном отдыхе в земном раю.

- На самом деле, начиная с третьего дня, как мне наложили гипс, я начал тренироваться в двухразовом режиме с одним выходным. Как сняли гипс, программа тренировок изменилась. У меня есть утреннее занятие – оно может начинаться в 8 или даже иногда 6 утра – и вечерняя тренировка с командой в 4 вечера. То есть эти 5 недель только тренируюсь, ем и сплю – не лежу и не загораю на пляже.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Короче, халяву не словили.

– Да какое тут! Работаю даже больше, чем ребята в команде. Единственное, после утренней тренировки часть моего восстановления – час в океане, где я делаю упражнения с эспандером. Совмещаю приятное с полезным.

- Как вас встретила команда?

– Пригласила в круг, поприветствовала на тренировке, вместе сказали командную кричалку, которой завершается каждое занятие. Ребята вовлекают в коллектив, постоянно здоровьем интересуются, никакого негатива.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Что, у «Ти-Си Спортс» нет даже никакой внутрикомандной фишки?

– Почему нет. Если у кого-то из ребят день рождения, после окончания тренировки он может в любой момент, даже на тактическом разборе, получить сырым яйцом в голову. Сидят именинники, оглядываются нервно. Надо нам такую традицию привить:).

- С кем-нибудь из партнеров общаетесь или больше звоните близким?

– С местными игроками, разумеется, у нас рабочие отношения. На русском общаюсь с киргизским легионером, мы с ним вместе живем. Иногда на стадионе можем увидеться с украинцами, киргизами из других клубов А так в свободное время разговариваю с друзьями и семьей по вайберу, ватсапу.

- Как, кстати, отнеслась к такой перемене в карьере ваша семья?

– Не скрою, мы долго обсуждали, как это отразится на нас, но вместе решили, что стоит попробовать. Помимо Мальдивских островов азиатский регион достаточно большой, и, зарекомендовав себя здесь, можно уехать в другие страны, где и уровень футбола повыше, и финансовая составляющая – в моем возрасте немаловажная – достойнее. В принципе, семья с понимаем отнеслась к таким переменам. Рассматривается возможность приезда жены и детей сюда. Но мне прежде всего нужно восстановиться.

- Дети, наверное, много вопросов задают?

– Конечно. Они у меня большие. Дочке вот-вот 6 исполнится, сыну 8 уже. Очень их живность местная интересует. Просят фотографировать крабов, гекконов, рыбок.

- О переезде семьи на острова не задумывались?

– О переезде речь точно не идет. Моя жена работает доктором, сын ходит в школу, дочка в сад. Жду семью только в гости. Планировалось, что жена прилетит с детьми в марте, но вмешалась травма. Я же не буду объяснять людям, что ко мне приедет семья, и тут еще отдохну немного, пока реабилитация идет.

- Футбол на Мальдивах профессиональный?

- Уровень Лиги Европы, конечно, повыше уровня АФК, азиатского аналога, и наша вышка будет однозначно посильнее чемпионата Мальдив, но между ними не такая огромная пропасть, как может показаться со стороны. Если брать АФК, то могу сказать, многим нашим клубам и до этого уровня очень далеко. Нельзя говорить, что тут играют какие-то полупрофессионалы или любители, это далеко не так. Здесь играют неплохие футболисты, довольно качественные легионеры. Правда, есть проблемы в тактической подготовке игроков на островах.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Слабые тренеры?

– Не отвечу за весь чемпионат, но к тренерскому составу по крайней мере «Ти-Си Спортс» вопросов никаких. Достаточно хорошие специалисты, постоянно развиваются, летают по стажировкам. Скорее у нас в Беларуси было иногда ощущение, что на урок физкультуры пришел.

- Не жалеете, что покинули нашу вышку? Все-таки довольно долго к ней шли.

– Моей главной футбольной целью прежде всего было попадание в брестское «Динамо». В высшей лиге, конечно, хотелось остаться, но мне пришлось бы ждать предложений без каких-то гарантий. Вариант с Мальдивами появился уже в декабре, поэтому решил не испытывать судьбу, не имея уверенности, что я буду востребован в какой-нибудь команде высшей лиги.

- На Мальдивах ваша команда популярна? Легионеры звездами себя не чувствуют?

– Да ты издеваешься, такие вопросы задавать :)? Местным тут интересен любой иностранец со светлой кожей и ростом выше 160 сантиметров, хотя и это они воспринимают спокойно – улыбнулись тебе и пошли дальше. Игры чемпионата Мальдив по посещаемости напоминают домашние матчи «Минска», а вот на АФК стадионы забиваются практически под завязку, очень популярный в Азии турнир.

- А по деньгам вариант с Мальдивами устроил или переезжали скорее ради экзотики?

– За экзотикой ездят состоявшиеся футболисты. Ты же знаешь мою карьеру, я право ехать за экзотикой не имею.

- Местные футболисты подрабатывают или живут за счет футбола?

– Честно, понятия не имею, но пока я здесь не видел ни одного случая, чтобы игрок подходил к тренерам и говорил, что ему в ночную и на утреннем занятии его не будет. У нас каждый день две тренировки, и на них присутствуют все.

- В каких условиях живете?

– В команде по лимиту может быть четыре легионера. Вот мы и живем вчетвером на острове Виллинджили – среди своих Геленджиком его называем – в двух километрах от Мале. У нас двухкомнатная квартира на четвертом этаже с большой кухней, совмещенной с террасой. В каждой комнате отдельная ванная. Стиралка, сущилка, телевидение, интернет – не резорт, может быть, но все на достаточно высоком уровне, особенно если учитывать космические цены на проживание.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- К бурной жизни города привыкли?

– В Мале бываю ежедневно, потому что в городе проходят все тренировки. Уже привык к этому хаосу, но в начале, конечно, был удивлен суетой и движением, особенно вечером. В Мале совсем не нравится. Другое дело такой тихий остров как Виллинджили. Это мое.

- Расскажите о самом запоминающимся дне в Мале.

– Больше всего запомнилось, как в городе меня впервые встретили люди из клуба. В Мале все ездят на мотороллерах, пассажиром посадили на него тогда и меня. Сумасшедшие впечатления. Сейчас я уже понимаю, кто кому должен уступать дорогу, а тогда для меня эта поездка была настоящими гонками – мотороллеры эти несутся 50 километров в час по встречке, полный хаос на дороге. У владельца нашего клуба, кстати, своя сеть отелей, а он передвигается точно так же, хотя может позволить себе любую машину. На машине передвигаться по Мале невозможно, раз в пять времени больше потратишь, и то если без пробок. А ведь прямо посередине узкой дороги может остановиться фургон, который прямо на месте начнут разгружать. Здесь это нормальная практика.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Как проводите свободное время?

– Рыбу не ловил, на мотоциклах водных не катался. Все, что успел, – вдоволь наплавался в океане в последние две недели. Посмотрел красоту на рифе, за его пределами. Крабов видел, пару экзотических фруктов. Здесь красота прежде всего в тишине, чистоте природы. Это на самом деле райские острова. Достопримечательности пока никакие не посещал. Во-первых, одному тяжело их найти, нужны компаньоны. Во-вторых, сейчас катастрофически не хватает свободного времени.

- Как вам местная кухня?

– Кухня очень острая. Я ее практически не пробовал, готовлю сам. Постоянно ем кокосы, папайю, манго, крошечные бананы – в принципе все это, кроме бананов, и у нас продается. В магазинах, кроме молочки, есть все. Часто готовлю курицу, тунца.

- По жареной картошке и бутылке пива не скучаете?

– Жареной картошки в моем рационе не было никогда, а вот по пиву скучаю, бывает. На островах же сухой закон. Друзья шутки ради присылают фотографию баночек в вайбере. Иногда, конечно, хочется вечером выпить пива, после игры особенно, но так как я сейчас не играю, в принципе, особо не страдаю.

- Как относятся к иностранцам местные?

– Улыбаются, посматривают, дети смеются надо мной иногда, что-то говорят родителям своим. Но все очень доброжелательны. Отношение к женщинам своеобразное, конечно. Идет мужчина в сланцах, шортиках и легкой маечке, и рядом женщина ползет с ребенком, сумкой и в парандже. Мне это непривычно, но у них так принято, не мне это критиковать. Немного удивило, что на Мальдивах все едят руками. Здесь, видимо, свое представление о чистоте.

– Чем жители Мальдив отличаются от белорусов?

– Более открытые люди по первому впечатлению. Второго впечатления сформировать не успел – ни с кем из местных за пределами футбольного поля не общаюсь, ни к кому пока в гости не ходил.

- Что вас впечатлило больше всего на островах?

– Океан, разумеется. К этой красоте до сих пор не привык. А за пределами рифов так вообще сложно описать то, что ты видишь. Идешь по океану метров 50 – у тебя воды по пояс. В полуметре от тебя плывет рыба, абсолютно тебя не боится, еще и за пальцы пытается цапнуть. В один момент опускаешь голову и ощущаешь себя на крыше небоскреба. Ты еще стоишь на дне, а в метре от тебя бездна неизвестно на сколько метров вглубь. Даже страшновато немного. Видел ската и маленькую акулу, они почти до берега доплыли. Акула совсем небольшая была, а вот скат, большое плывущее пятно, слегка напугал.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- Шторм застать не успели?

– Нет. Здесь по погоде понятно, когда будет уровень воды подниматься. Бывает, метров 5-7 вчерашнего берега на утро под водой находится. Но больших волн пока не видел.

- Мальдивы – политически нестабильная страна, недавно на островах и вовсе объявили чрезвычайное положение. Не чувствуете себя в опасности?

– Ни на мне, ни на местном футболе это никак не отразилось. У нас как раз, когда объявили чрезвычайное положение, был матч с индийской командой. Скажем так: что-то о ЧП было слышно, но оно прошло вдали от моих глаз. Я даже не знаю, сняли президента или нет.

- На Мальдивах люди не критикуют футбол за разбазаривание государственных средств?

– С Беларусью не путайте, потому что я только на наших форумах читаю такое. Здесь практически все клубы частные. Я не удивлюсь, что никто и не знает этих футболистов. За все время, сколько я здесь, вокруг меня никто не заговорил о футболе на английском. Может быть, правда, местные и обсуждают футбол на своем языке. Так что тут либо мое незнание языка, либо отсутствие интереса к футболу. Скорее второе.

Фото: личный архив Дмитрия Аснина

- В социальных сетях вы подписаны на различные аналитические футбольные паблики вроде «Пыльного чердака», «Блокнота», «Футбологики». В будущем подумываете о тренерской работе?

- Однозначно, тренерская стезя мне очень интересна. Эти паблики помогают получать новые знания, лучше понимать футбол даже сейчас, на практике. Не знаю, как все сложится, но мне бы хотелось попробовать себя в роли тренера. Для начала нужна категория. Все же зависит от того, как ты развиваешься, и неважно, с какой должности при этом начнешь. Жозе Моуриньо вообще аналитиком начинал.

– Уже начали работу в этом направлении?

– Еще до того, как улетел на Мальдивы, подал в федерацию футбола документы, но, к сожалению, не дождался ни ответа, ни привета. В будущем планирую этим заняться. Тут еще важно, будешь ли ты нужен какому-то клубу, потому что просто подавать документы в пустоту – сомнительное занятие. Я бы хотел, конечно, развиваться в структуре небезразличного мне брестского «Динамо».

- Сейчас следите за командой?

– Конечно, чемпионат Беларуси мне по-прежнему интересен. Общаюсь с некоторыми ребятами, болельщиками Бреста. Ни в коем случае не отгораживаюсь ни от белорусского футбола, ни от «Динамо» тем более.

- Брест навяжет БАТЭ, «Шахтеру» и минскому «Динамо» борьбу за чемпионство?

– Я бы добавил еще и «Торпедо-БелАЗ», почему нет. Как болельщик очень хочу, чтобы Брест навязал борьбу за чемпионство. Как получится на деле, покажет чемпионат. По составу все вполне может быть. Это лишь мои ничем не подкрепленные ожидания, я не видел ни одного товарищеского матча, но по фамилиям команда очень впечатляет. Правда, ничего не могу сказать по поводу тренера. Сезон в любом случае будет очень интересным.