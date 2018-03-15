Украина решила распрощаться с СНГ 1 15.03.2018, 23:19

Почему только сейчас? - объясняет украинский эксперт.

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложение о выходе страны из органов Содружества Независимых Государств. Кроме того, внешнеполитическое ведомство в Киеве предлагает денонсировать соглашение о дружбе с Россией, пишет «Польскае Радыё». Таким образом Украина окончательно покидает структуру, созданную на руинах Советского Союза?

Согласно источнику в Верховной раде Украины, министр иностранных дел Павел Климкин подготовил предложение для президента Петра Порошенко относительно выхода из СНГ и денонсации Соглашения о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Последнее слово останется за лидером украинского государства. Кстати, еще раньше Климкин не раз заявлял, что лично является сторонником выхода Киева из Содружества Независимых Государств. По словам Климкина, Россия нарушила абсолютно все ключевые пункты Соглашения о дружбе.

Почему в таком случае Украина только сейчас предпринимает шаги для выхода из СНГ? Этот вопрос мы задали белорусскому политологу, специалисту по международным вопросам Андрею Федорову. Он считает, что, возможно, в Киеве были силы, которые рассчитывали на улучшение отношений с Москвой, а теперь убедились, что ситуация не изменится.

Вопрос выхода Украины из СНГ поднимался уже раньше. В течение лет значение упомянутой структуры постепенно уменьшалось, теперь же СНГ почти что не имеет какого-то важного значения как международная организация. И поэтому, по словам Федорова, или одной страной меньше, или больше - это не сыграет какой-либо весомой роли.

А теперь соединяемся с Киевом. На телефонной линии кандидат политических наук, политолог Александр Палий. И вопрос к специалисту: правда ли, что только сейчас Украина предпринимает шаги, о которых идет речь, означает, что в Киеве надеялись на улучшение отношений с Кремлем? Абсолютно нет, - говорит эксперт, - и объясняет, почему.

Александр Палий также рассказывает о том, что Украина не сорвала соглашения с Россией раньше только потому, что ей это было невыгодно с политической точки зрения.

Напомним, Соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией (так называемое «Большое соглашение») было подписано в 1997 году. В 2008 документ был автоматически продлен на 10 лет. В соглашении, в частности, закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Таким образом, для того чтобы отношения между Москвой и Киевом улучшились, нужно разве что чудо. А чудес не бывает, и тем более в политике.