Почему дешевые автомобили самые лучшие
- 15.03.2018, 23:30
14 преимуществ дешевых автомобилей.
Желания и возможности далеко не всегда совпадает. Все мы хотим крутые суперкары но покупаем то, на что хватает денег. Однако и дешевые автомобили имеют свои неоспоримые преимущества, пишет topgir.com.
1. Дешевые автомобили – это рабочие лошадки, которых не жалко;
2. Не страшно повредить колесные диски;
3. Их можно заправлять дешевым бензином;
4. С ними можно сэкономить деньги, чтобы купить авто получше;
5. Недорогие запчасти, многие из которых можно найти на разборках;
6. На дешевой машине не жалко месить грязь;
7. Старые авто надежнее, ведь у них меньше сложной электроники;
8. Их не страшно повредить при парковке;
9. Такие авто не теряют в стоимости – дешевле уже некуда;
10. Царапины и вмятины на кузове не волнуют;
11. Их не нужно беречь, а если поломается, то всегда можно сдать на запчасти;
12. После дешевой машины ты будешь больше ценить новое авто;
13. Дешевый автомобиль не боится выбоин и лежачих полицейских;
14. У недорогих авто свой неповторимый характер.