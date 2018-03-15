Почему дешевые автомобили самые лучшие 15.03.2018, 23:30

14 преимуществ дешевых автомобилей.

Желания и возможности далеко не всегда совпадает. Все мы хотим крутые суперкары но покупаем то, на что хватает денег. Однако и дешевые автомобили имеют свои неоспоримые преимущества, пишет topgir.com.

1. Дешевые автомобили – это рабочие лошадки, которых не жалко;

2. Не страшно повредить колесные диски;

3. Их можно заправлять дешевым бензином;

4. С ними можно сэкономить деньги, чтобы купить авто получше;

5. Недорогие запчасти, многие из которых можно найти на разборках;

6. На дешевой машине не жалко месить грязь;

7. Старые авто надежнее, ведь у них меньше сложной электроники;

8. Их не страшно повредить при парковке;

9. Такие авто не теряют в стоимости – дешевле уже некуда;

10. Царапины и вмятины на кузове не волнуют;

11. Их не нужно беречь, а если поломается, то всегда можно сдать на запчасти;

12. После дешевой машины ты будешь больше ценить новое авто;

13. Дешевый автомобиль не боится выбоин и лежачих полицейских;

14. У недорогих авто свой неповторимый характер.