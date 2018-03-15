Названы условия для удешевления шенгенских виз для белорусов 15.03.2018, 23:42

Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.

Ранее сообщалось, что шенгенская виза подорожает до 80 евро. Однако это предложение еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС и не коснется Беларуси, если наша страна договорится о снижении визового сбора до 35 евро.

«Предложенные изменения еще будут обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС. До того как новые правила станут законом, с ними должны согласиться оба института», — объяснили tut.by в представительстве Евросоюза в Беларуси.

При этом в представительстве отметили, что увеличение визового сбора не затронет те страны, граждане которых платят более низкий сбор — 35 евро. Сбор снижен для стран, которые заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима, например, для России, Армении, Азербайджана.

Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Еще в прошлом году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе.

Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов пока не подписан, и точных сроков заключения этих соглашений не озвучено. Однако если сторонам удастся договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.