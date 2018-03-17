Глава МИД Британии отказался пожать руку послу России 5 17.03.2018, 8:10

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Фото: getty images

Российский дипломат посетовал, что Джонсон в Лондоне не соблюдал протокол.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко пожаловался российским журналистам, что глава британского МИДа Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, сообщает Liga.net.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - ред.) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - рассказал Яковенко.

По словам российского посла, он воспринял эту ситуацию спокойно.

Ранее Великобритания вызвала российского посла, от которого потребовала объяснений, почему российское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона.

16 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал лично Путин.