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В Лидском районе мужчина, спасая мобильник, упал в колодец

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  • 17.03.2018, 8:16
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Попытка спасти аппарат закончилась трагически.

59-летний житель деревни Малейковщизна Лидского района упал в колодец, спасая мобильный телефон. Он был доставлен в реанимацию, но позже скончался из-за сильного переохлаждения, сообщили в МЧС.

Когда мужчина наклонился за ведром, у него из кармана выпал мобильный телефон. Сельчанин стал спускаться в колодец, держась за металлический трос, и, не удержавшись, сорвался вниз. Оказавшись в ледяной воде, он принялся громко звать на помощь. Крики услышал сосед и вызвал сотрудников МЧС. Спасатели обмотали мужчину тросом и вытащили пострадавшего из колодца глубиной 6 метров.

Скорая помощь доставила 59-летнего мужчину в реанимацию. Через час он скончался в больнице. Предварительный диагноз — сильное переохлаждение организма.


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