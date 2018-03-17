Си Цзиньпин единогласно переизбран председателем КНР 5 17.03.2018, 8:22

Си Цзиньпин

За избрание Си Цзиньпина на второй срок проголосовали все 2970 делегатов.

Депутаты высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных представителей - в субботу, 17 марта, единогласно переизбрали Си Цзиньпина на второй срок на пост председателя Китая, сообщает «Немецкая волна».

Его кандидатуру поддержали все 2970 делегатов. В 2013 году, когда Си Цзиньпин впервые был избран на эту должность, три депутата воздержались, один проголосовал против. Нынешнее единогласное голосование было показано в прямом эфире на государственном телевидении Китая, хотя обычно о результатах этой процедуры даже не сообщают в государственных СМИ, отмечает агентство dpa.

Неделей ранее, 11 марта, китайские депутаты одобрили снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. Благодаря этому Си Цзиньпин может быть вновь переизбран в 2023 году. Пункт о максимально допустимом мандате в два срока по пять лет на этой должности существовал в конституции КНР с 1982 года.