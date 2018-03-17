Минчане протестуют против бистро «Бульбяная» 5 17.03.2018, 8:43

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Фото: kristallmag.by

На месте магазина «Кристалл» хотят открыть бистро «Бульбяная».

16 марта в актовом зале администрации Центрального района прошло обсуждение проекта бистро «Бульбяная» на месте бывшего магазина «Кристалл» на проспекте Независимости, пишет tut.by.

На встрече компанию «Бульбастар» представляла руководитель проекта «Бульбяной» Ирина Кудревич. От жильцов дома пришла инициативная группа — около 15 человек.

Как «Бульбастар» появился на месте бывшего магазина «Кристалл» на проспекте

Жильцы в ходе обсуждения не раз задавали вопрос о том, как «Бульбастар» оказался в помещении бывшего магазина «Кристалл» на Независимости, 39.

Фото: tut.by

Бизнесмен Юрий Морозов продал свои акции ЗАО «Кристалл» компаниям ООО «Милкимпекс» и СООО «АЛС-Инвест». Они же связаны с братьями-бизнесменами — Алексеем (соучредитель ОАО «Молочные горки») и Виктором Савчуками (совладелец франшизы Texas Chicken).

Фото: tut.by

Новые акционеры добились разрешения города на открытие на месте магазина «Кристалл» объекта общественного питания. На встрече с жильцами дома руководитель проекта «Бульбяной» признавалась, что она открывала рестораны сети фастфуда Texas Chicken в Минске. Можно предположить, что «АЛС-инвест» и «Милкимпекс» соучредители компании «Бульбастар», которая сейчас арендует площади бывшего магазина «Кристалл».

Что предлагают сделать в «Бульбяной»

Как рассказала на встрече Ирина Кудревич, в «Бульбяной» планируют открыть ресторан национальной белорусской кухни в формате бистро. В начале выступления она сказала о том, что алкогольных напитков в заведении не будет. Под конец встречи, когда жители начали задавать уточняющие вопросы про продажу спиртного, прояснились юридические нюансы.

— Вы имеете в виду пиво? Пиво — это не алкогольный напиток, а слабоалкогольный, на него не нужно разрешение, — пояснила Кудревич.

Архитектор проекта пытался убедить жителей дома, что они не будут испытывать дискомфорт от работы общепита и ни двор, ни фасад никаких значимых изменений не претерпят.

— На фасаде и под окнами мы не будем вешать вообще ничего — ни одной установки, никакого оборудования.

Важным моментом является вентиляция. Перекрытия в здании магазина — железобетонные, поэтому запаха опасаться не стоит. Что касается системы вентиляции, то в «Бульбяной» она будет не такой, как везде.

Фото: tut.by

Обычно коробы с вентиляторами от воздушной системы ставят на уровне первого этажа и крепят на фасад дома. От бистро предлагают установить всю систему в подвале вместе с шумоглушителями, чтобы минимизировать шумы.

— Что касается запахов, то выброс воздуха будет осуществляться выше уровня кровли. Кроме всего прочего, на систему вентиляции устанавливаются фильтры.

Трубы же из воздуховодов практически все будут такими же по размеру, как они и есть сейчас. Центральные существующие трубы сделают шире на 5 сантиметров.

— Если при запуске будет какая-то неожиданная ситуация для проектировщиков и заказчиков, то будут проведены дополнительные работы по наладке, — сказал архитектор.

Что не нравится жильцам дома

На обсуждении жители 39-го дома на Независимости не раз говорили: «Мы против! Мы не хотим тут бистро!».

Иногда вопросы из зала задавались не по существу. Вроде: «На чем вы будете зарабатывать, если у вас столько минусов?», «Насколько будет тихо играть фоновая музыка?», «Зачем еще создавать это, надо открыть магазин!».

Действительно больная тема для жителей этого дома — небольшая сквозная парковка во дворе. По словам жильцов, уже сейчас там сложно найти место. «Понимаете, что эта проблема с приходом бистро усугубится?» — возмущается женщина из зала.

Архитектор пояснил, что парковку сделать в этом месте нельзя. Жильцы предложили внести поправки в проект и поставить шлагбаум.

Фото: tut.by

— Не вижу никакой проблемы поставить шлагбаум. Мы готовы к предложениям от жильцов дома по организации этого проекта, чтобы было удобно и вам, и было хорошо всем, — говорит Кудревич.

Один из присутствовавших высказал переживания жильцов по поводу того, что «Бульбастар» может перепродать другой организации помещение и затем там устроят бар с парковкой во дворе. Реакции на это замечание не последовало.

По поводу времени работы и музыки жителей успокоили — работа общепита будет осуществляться в допустимых законодательством нормах. Технические нюансы проекта разрабатываются, учитывая максимальную загрузку заведения. Планируемое время работы: с 10 до 22.

Фото: tut.by

Что касается выброса мусора, то обслуживание двух дополнительных контейнеров для «Бульбяной» уже согласовано со ЖРЭО.

В конце встречи жильцы высказали пожелание, что хотели бы рассматривать и другие варианты, кроме бистро. Как объяснили представители администрации района, окончательно пока еще не решено, появится ли тут «Бульбяная» или нет. Проекту нужно пройти государственную экспертизу. И если его утвердят, то с нежеланием жильцов жить над общепитом считаться не станут.