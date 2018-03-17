«Переизбрание» Путина как новый вызов для Запада 2 17.03.2018, 10:32

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В Берлине обсудили перспективы отношений Запада с Москвой.

В преддверии «президентских выборов» в России в Берлине прошел круглый стол, организованный немецким политическим фондом Liberale Moderne. Можно ли считать нынешние выборы главы российского государства свободными и независимыми? Чем объясняется популярность Владимира Путина в Германии? Остались ли у западных стран инструменты воздействия на Кремль и в чем преимущество «закона Магнитского»? Эти и другие вопросы стали темами для обсуждения европейских и российских политологов, участвовавших в дискуссии, cообщает Немецкая волна.

Сухой британский юмор был встречен в Берлине на ура. «Россия не вводила танки ни в Лондон, ни в Вену, чтобы заставить местные банки отмывать деньги, - заметил Эдвард Лукас, бывший сотрудник британского журнала The Economist в Москве, а теперь - эксперт Центра анализа европейской политики в Лондоне (Center for European Policy Analysis). - На доходах из России обогатились много людей на Западе».

Поэтому, по мнению Лукаса, ответ на агрессию со стороны России в отношении Европы должен быть адекватным.

«Поскольку мы не можем изменить географию балтийских стран, мы должны поменять правила игры в финансовой сфере. И, например, ограничить покупку недвижимости на подставные фирмы», - считает политолог. Он призывает не бояться могущества России: совокупный ВВП европейских демократий превышает ВВП России чуть ли не в сорок раз, поэтому слухи о финансовом могуществе РФ сильно преувеличены. «Мы проигрываем России потому, что сами боимся», - уверен Эдвард Лукас.

Последние свободные выборы - 18 лет назад

Россию в дискуссии представлял заместитель главы движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза. После слов ведущего дискуссии о том, что гость из России пережил два отравления, Кара-Мурзу встретили дополнительной порцией аплодисментов.

Как отметил российский оппозиционный политик, использовать слово «выборы» по отношению к мероприятию, намеченному на 18 марта, можно только в кавычках, поскольку весь избирательный процесс - от регистрации кандидатов до доступа к СМИ и подсчета голосов - находится под полным контролем государства.

«Последние свободные выборы в России прошли в марте 2000 года», - напомнил Кара-Мурза. После победы на них Владимира Путина был взят курс на нейтрализацию института выборов как фактора политической неопределенности.

«В свободных странах процедура выборов четко зафиксирована, а их результат предугадать невозможно, - говорит замглавы «Открытой России». - В России же все ровно наоборот».

Два главных конкурента Владимира Путина - Борис Немцов и Алексей Навальный - в выборах участвовать не будут: один убит, другой не допущен по решению суда.

«Легко побеждать в выборах, когда твоих главных оппонентов нет в бюллетене», - считает Кара-Мурза.

Причины популярности Путина в Германии

Французский политолог Мари Мендрас уверена, что у российских властей в России есть лишь одна цель - самовыживание. У политической системы, проводящей очередные безальтернативные выборы, нет будущего, подчеркивает она. Политическая элита занята преимущественно самообогащением, а ее планы простираются не больше, чем на год.

Среди определенной части немецкого общество весьма распространено восторженное отношение к Владимиру Путину, говорит бывший депутат от партии «Союз-90/«зеленые» Марилуизе Бек (Marieluise Beck). По ее мнению, это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, часть немцев считают, что Россия попросту «не готова» к демократии. Что, впрочем, добавляет Бек, можно было бы сказать и о Германии образца 1945 года. Во-вторых, в немецком обществе высоко ценится стабильность. И, как следствие этого, риск политических перемен не всегда вызывает восторг - чего стоит критика со стороны части немецкого истеблишмента польского движения «Солидарность», стоявшего в начале 1980-х у истоков мирной демократической революции в Европе.

По словам Бек, намек на нестабильность в Польше вызвал такие опасения среди части немецких политиков, что некоторые из них поспешили встать на сторону правивших тогда в Польше военных. Наконец, третье слагаемое популярности Путина в Германии - антиамериканизм и антикапитализм, распространенные среди немецких интеллектуалов.

«Законы Магнитского» в Европе?

Страх перед Россией и одновременное восхищение ей - загадочная западная душа разрывается между антиимпериалистическим идеализмом левых и элементарной страстью к деньгам, "самой циничной стороной капитализма", уверен Эдвард Лукас. По его словам, наиболее эффективным рычагом воздействия на Москву было бы введение запретов и ограничений на финансовые операции. Политолог Мари Мендрас не разделяет эту точку зрения. Она полагает, что у Запада не осталось никаких инструментов воздействия на российские власти.

В свою очередь Владимир Кара-Мурза призывает правительства европейских стран принимать законы, аналогичные «закону Магнитского» в США, - и наказывать тем самым конкретных людей, а не всю страну. Он вспоминает свой разговор с Борисом Немцовым, в котором оппозиционный политик назвал «акт Магнитского» самым пророссийским законом в мире - поскольку он направлен против тех, кто ворует деньги из кармана самих россиян.