Украинский исполнитель Монатик упал со сцены во время выступления в Минске 17.03.2018, 10:40

Певец не удержал равновесие.

Ролик со случившимся появился в «Инстаграме» на официальной страничке певца. В описании к нему он назвал Минск «сногсшибательным» и поблагодарил всех людей, пришедших на концерт. Артист также добавил несколько забавных хештегов, например, «упали в любовь».

Пользователи отметили, что Монатик повел себя очень профессионально, продолжив исполнять композицию, когда снова поднялся на сцену. Некоторые даже не сразу поняли, что певец упал не специально, считая, что так было задумано изначально.