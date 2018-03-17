Мирко Иванич продлил контракт с БАТЭ 17.03.2018, 10:45

Мирко Иванич

Фото: ФК БАТЭ

Сербский полузащитник Мирко Иванич продлил контракт с футбольным клубом БАТЭ.

Легионер присоединился к борисовскому клубу в начале 2016 года и сразу стал ключевым игроком основного состава. На сегодня он провел за БАТЭ 86 матчей, забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.

Вместе с БАТЭ Иванич стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси (2016, 2017), а в прошлом году был включен в список 22 лучших футболистов отечественной высшей лиги.

Мирко Иванич на сегодня является игроком сборной Черногории, за которую провел 5 матчей, сообщает пресс-служба БАТЭ.