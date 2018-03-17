Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2018 1 17.03.2018, 10:47

Фото: bila.by

Минобразования определило, какие отметки будут неудовлетворительными по итогам централизованного тестирования.

Соответствующая информация опубликована на сайте Национального центра правовой информации.

По учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени, обществоведению, географии и иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов.

При осуществлении набора в вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного пограничного комитета, на военные факультеты вузов, и в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут являться отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.