Порошенко призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать ЧМ-2018 по футболу 1 17.03.2018, 10:50

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.

«Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины», — заявил Порошенко в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта.

Он также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что «только таким способом могут быть реализованы минские соглашения».

До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот «до сих пор держится» благодаря поддержке со стороны Европы.

Глава украинского государства призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем — от таких стран, как Канада, Франция или Литва.

«Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией», — добавил украинский президент.