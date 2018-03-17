Из-за метели по югу Беларуси объявлено оранжевое предупреждение 17.03.2018, 10:55

Ожидаются сильные снежные заносы.

17 марта погоду Беларуси, в основном, будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе; по югу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь в южных районах снег, метель, на дорогах снежные заносы. Утром по Брестской, днем местами по Гомельской области сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня морозы ослабеют до -3..-9°С. Атмосферное давление днем будет расти.

В связи с метелью по югу Беларуси и сильными снежными заносами на дорогах объявлен оранжевый уровень опасности, передает Белгидрометцентр.

18-19 марта погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.

18 марта без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, в отдельных районах -18..-19°С, максимальная днем 0..-6°С.

19 марта преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С (при прояснениях -16..-17°С), максимальная днем от -6°С по юго-востоку до +2°С по северо-западу.