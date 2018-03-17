Превращение человека в бензин: подлинная история «русского мира» 10 17.03.2018, 11:22

3,982

Юрий Хащеватский

«Русский мир» – это особое состояние холопства и подчиненность власти.

Школьники с криками "Россия!" вытаскивают алкоголь и продукты из разграбленного магазина во время беспорядков в Таллине… Пьяный, проклиная "бандеровцев", разбивает стекла припаркованных в Донецке автомобилей... Грузинское село Тамарашени возле Цхинвали разрушено войной и мародерством... А вот Владимир Путин хохочет, услышав вопрос россиянина, жалующегося, что ему приходится платить налог на дорогу, которой не существует. Теперь гогочущие депутаты сгоняют академика Сахарова с трибуны. Еще одна сцена объединяет две эпохи: очередь за хлебом в перестроечной Москве и очередь на вступление в партию "Единая Россия".

На телеканале "Белсат" 16 марта премьера документального фильма "Этот безумный, безумный, безумный "русский мир". Живущий в Минске режиссер Юрий Хащеватский, автор известных картин "Обыкновенный президент" об Александре Лукашенко и "Лоботомия" о конфликте России и Грузии, давно интересуется темой экспансии "русского мира". Это словосочетание используют в разных контекстах. "Русский мир – это не про нас. Мы русские люди, но это не значит, что мы россияне", – говорил Александр Лукашенко, но подразумевал он нечто совершенно иное. Для Юрия Хащеватского и его главного собеседника, историка и политика Юрия Афанасьева (1934–2015), "русский мир" – это особое состояние холопства, подчиненность власти, которая презирает и уничтожает население собственной страны и постоянно нападает на соседние государства.

Юрий Хащеватский показывает историю становления "русского мира". Фильм начинается цитатой из доклада генерала Куропаткина Николаю II о том, что на протяжении XVIII и XIX веков Россия 128 лет воевала, причем только 5 лет продолжались оборонительные войны, а 123 года шли захватнические походы. Но подлинный триумф "русского мира" случился, когда произошла, как говорит Афанасьев, "грандиозная операция по осуществлению искусственного отбора" в СССР, где заключенные мерли как мухи, а вертухаи давали крепкое потомство.

Патриарх Кирилл обличил "ересь человекопоклонничества", которую пытаются насадить враги "русского мира". И вот ересь искоренена: 6 мая 2012 года в день инаугурации Владимира Путина кортеж президента едет по совершенно пустой Москве, зачищенной ФСО, – на улицах нет ни единого человека.

В день телепремьеры фильма Юрий Хащеватский ответил на вопросы Радио Свобода.

– Вы заканчиваете фильм переговорами дээнэровцев о сбитом малайзийском "Боинге". Это такой победный крик человека, который произведен в результате искусственного отбора?

– Да, это один из результатов, с которым мы должны жить сейчас. Когда мы говорим о том, что политики безнравственны, мы абсолютно правы. Но есть особый случай, когда безнравственным становится всё, что делается. Вы видели их довольные лица при съемках фрагментов сбитого самолета – это же ужасно. Это то, к чему пришел весь "русский мир". Это уже не люди – это какие-то зомбированные животные. Не хотелось бы так говорить о людях, но тем не менее.

– Обычно, когда говорят о "русском мире", имеют в виду изобретение новейшего времени, – в частности, в этих республиках Донбасса. Но вы показываете, что это было всегда, и переписка Екатерины Второй с Вольтером немногим отличается от пропаганды Russia Today. В каком-то смысле это и так, но вряд ли всё столь прямолинейно, если учесть, что в определенный момент рабы стали господами. Какова эволюция этого "русского мира", как пришли к сбитому "Боингу"?

– Лицемерие, которое процветало и тогда, и сейчас, просто развивалось. Все нации убивали, у всех наций рыло в пушку. Что англичане делали в Индии, во всех колониях – это понятно. Но с течением времени цивилизация оставляла свой отпечаток на людях, на их морали, на их нравственности, и мы становились нормальными, цивилизованными людьми. Мы потихоньку убрали из своего арсенала такие вещи, как лицемерие, вранье, мы их порицаем.

А здесь нет: ложь, лицемерие, жестокость становятся принципиальным инструментом и доводят все до этого самого "русского мира", который я взял в кавычки, потому что я не хочу говорить, что все русские такие. Тем не менее, "русский мир" существует, он есть, он сегодня в России правит бал. И это очень печально.

– Вы цитируете академика Павлова, который говорил, что русский человек не способен воспринимать действительность как таковую, а для него существуют только слова. Можете привести пример такого мировосприятия?

– Это очень легко. Посмотрите на сегодняшнее восприятие российских телевизионных каналов, и вы все поймете. Американцы – пиндосы, которые хотят нас завоевать. Никто не смотрит на то, что происходит в действительности, никто не думает о том, что Вторая мировая война во многом была выиграна Советским Союзом за счет помощи, в том числе американской: ленд-лиз, их оружие, их еда, их поставки. Нет, это наши главные враги. Более того, я почти уверен, что если сейчас спросить у этого "русского мира", с кем мы тогда воевали, они ответят: с американцами. Слова им заменили реальную историю. Это чудовищно.

– Сейчас прямо на наших глазах разворачивается одна из таких драм "русского мира" – отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери в Англии, ответные санкции и безумная реакция со стороны российских представителей.

– И потрясающе, что находится огромное количество людей, которые говорят: "Зачем это надо Путину, зачем это надо КГБ? Нет, это сделала англичанка, опять гадит англичанка". Эти слова у них просто в мозгу заложены, эта программа, что нам все вредят, все нас ненавидят, мы самые честные, мы самые духовные, мы никому не делаем зла, мы никогда ни на кого не нападали. Хотя нападали всегда.

Давайте с конца фильма перейдем к началу, я проверял этот доклад Куропаткина, оказалось, что всё так. 90% времени Россия занималась наступательными захватническими войнами. Сегодня в России у людей постоянно заложено, что вот, мол, все на нас нападают, все нас хотят, а мы такие хорошие, мы только всех защищаем…

– И в начале фильма возникает тема "ереси человекопоклонничества": вы цитируете патриарха Кирилла. Как эта ересь преследуется в "русском мире"?

– Человек в "русском мире" не стоит ничего совершенно. Есть государство, а человек – это тот самый бензин, на котором это государство едет, и оно этот бензин палило в XVI, XVII, XVIII, XIX веке, а в ХХ спалило огромное количество людей. Все бросается в топку государственных интересов. В России никогда человек не ценился. Я пытался понять, кто первый сказал, что бабы новых нарожают. Эту фразу приписывают Жукову, на самом деле это не Жуков. У нас говорят некоторые историки, что она принадлежит еще генералу Апраксину, который в войне с Наполеоном вроде бы сказал на территории Белоруссии, что людей не надо жалеть, надо жалеть лошадей, потому что за лошадей золотом плачено, а бабы новых нарожают. Плевать в конце концов, чье первенство этой фразы, главное – то, что мы живем по принципу этой фразы. Государство съедает людей – вот в чем суть "русского мира". Об этом как раз наш разговор с Юрием Николаевичем Афанасьевым.

Мне очень повезло, я буквально за пару недель до его смерти сумел с ним поговорить. Он мне сказал то, что я всегда чувствовал, но не мог сформулировать. Он повернул этот фильм во многом, потому что до него я иначе собирался разворачивать, а тут я понял, что дело именно в этом, в отношении государства к человеку. А отношение к человеку, конечно, чудовищное. Я не мог поверить в причастность государства к взрывам домов в Москве, я тоже относился к этому скептически: навряд ли, неужели они на это могли пойти? А сегодня понимаю, что убийство Литвиненко, покушение на Скрипаля, самолет MH17 – это все одного порядка. Человек – ничто, ноль для этих людей, для этой власти. Людей уничтожают, убивают, они являются бензином для той машины, которую они себе представляют, такая Россия, которая мчится по дорогам, типа "Бентли", они все едут, а мы – топливо, которое дает им возможность для разгона. Это чудовищно. Это значит, что это государство, Россия, уничтожает себя. Черт с ним в конце концов, для мира, может быть, это и не такая уж большая потеря, но ведь в России живут 145 миллионов людей, и все эти люди для государства являются мусором, вот в чем вся проблема.

Кортеж Владимира Путина во время инаугурации, 2012 год

– Очень хорошая иллюстрация в вашем фильме – инаугурация Путина в 2012 году, и кроме его кортежа в центре Москвы нет ни одного человека. Фантастическая сцена, которую очень скоро, скорее всего, придется увидеть еще один раз.

– В фильме вообще в основном то, что все видели, просто я собрал это вместе, чтобы объяснить людям, что это не случайности, а система. Я попытался понять эту систему, чем она живет и чем дышит, эта система. А эта система дышит в первую очередь своим величием за счет чужих судеб, за счет чужих жизней, за счет миллионов российских людей. При этом очень важный момент,когда они стоят на коленях. Как же так, почему люди не сопротивляются, почему они готовы стать этим бензином, расходным материалом для безумного государственного желания?

Бунт на коленях. Обманутые дольщики на коленях перед зданием минстроя в Екатеринбурге

– И какой у вас ответ на этот вопрос?

– Его очень точно сформулировал Юрий Николаевич Афанасьев, когда объяснил, что европейская цивилизация строилась на собственности на землю, а российская цивилизация строилась на собственности на людей. Это ведь еще с Ивана Третьего, даже чуть пораньше, но с Ивана Третьего уже четко, люди начали стали считать себя чьей-то собственностью. Именно это является чудовищным инструментом внутренней политики до сих пор. Выходить из этого, мне кажется, предельно просто – это переходить к системе всеобщих прав собственности, с этого начинаются права личности. Римское право в основном регулирует права собственности. Что такое личность? Это я и всё, чем я владею. До тех пор, пока в России не начнется процесс уважения прав собственности, отсюда права личности возникают, до тех пор ничего нормального не будет. Мы должны пойти по пути, что права собственности непререкаемы, отсюда права личности, личность имеет права. Есть дом, дом – моя крепость. Стоит только вернуть людям это, уже через поколение начнется оздоровление. Хотя молодые люди уже сейчас немножко другие, они не хотят быть рабами, не хотят быть топливом для государственных интересов, они этому противятся. Не все, только образованная часть, а те, что, к сожалению, лишены возможности получить образование и развить интеллект, они, конечно же, очень сильно поражены имперской доктриной, обмануты. Поэтому мы их видим и на Донбассе, и в Сирии, в Украине, в Крыму. Мне очень жалко этих людей, с одной стороны. С другой стороны, когда я слышу, что они гибнут, я понимаю, что другого быть не может, так и должно быть, иначе цивилизация себя не защитит.

– Две трети фильма посвящены российско-грузинским отношениям. Почему именно Грузия?

– Казалось бы, самое простое сейчас – это взять Украину. Но все больное еще и не пришло к стадии равновесия. А в Грузии уже пришло, в Грузии уже Россия пошла дальше. Они поставили своего человека Иванишвили, с его помощью назначили пророссийское, как им показалось, правительство. Но, обратите внимание, ничего у них не получается: Грузия все равно идет дальше. Хотя экономически они Грузию просадили, потому что ориентация на Россию, чьи рынки абсолютно ненадежны, привела к бунтам крестьян, которые выращивают виноград. Я взял Грузию, потому что там процесс зашел дальше, там больше уже прошло времени, больше понятно.

– Один из ваших собеседников в Грузии говорит, что на уровне мэрии к власти вернулись те же отвратительные советские персонажи, которых он не видел 9 лет во время правления Саакашвили. У вас тоже впечатление, что идет реванш?

– Да, во многом такой же реванш. Хотя, и это очень интересно, реформы, которые провел Саакашвили, настолько прижились, что их сегодня испортить во многом нельзя. Они и сегодня помогают Грузии держаться на плаву. Но очень многое возвращается на круги своя.

– А что вы думаете о противостоянии Саакашвили с нынешними украинскими властями?

– Саакашвили – это единственный политик в СНГ, который сумел преодолеть страшную имперскую зависимость от воровства, от взяток. У него получилось. Вот здесь у нас в Беларуси, сколько ни говорили о Лукашенко, ничего не получилось, потому что белорусские власти остались такими же, как при Советах. В Украине то же самое. Саакашвили, на мой взгляд, это уникальный лидер, который сумел преодолеть тяжелейший кризис в Грузии, сумел победить коррупцию.

Я видел это своими глазами, когда меня останавливали милиционеры и говорили – "вы не пристегнулись" и показывали сберкассу, где я должен оплатить квитанцию. Все было абсолютно по закону. Более того, там улыбаются, несмотря на то что ты говоришь по-русски, а Россия у них все-таки агрессор. Там очень хорошее отношение к людям, говорящим по-русски, но грузины помнят, что Россия на них напала. Именно поэтому нынешняя грузинская власть не в состоянии войти в любовные контакты с Россией: хотя они этого очень хотят, но народ это не поддержит ни в коем случае.

Может быть, я ошибаюсь, но для меня формулировка такая: Саакашвили – уникальный лидер, это стопроцентно авторитарный лидер, который поддерживает идею демократии. Я думаю, что на сегодняшний день именно такой человек и может переломить ситуацию. Нам говорят "он слетел". Да не слетел он, он отбыл свои два срока и ничего не сделал для того, чтобы остаться навечно, хотя мог. Потому что именно демократический способ передачи власти для него – это было священно.

То же самое я могу сказать и украинцам. Одесса, где, Саакашвили был губернатором, – это моя родина. Я не знаю, как в Украине можно побороть коррупцию, но могу сказать, что знаю человека, который эту коррупцию победил, пусть в меньшей стране, в Грузии. Тогда у меня вопрос: ребята, а, может быть, он это сумел бы сделать и в Украине, если бы ему дали такую возможность?

– Вы говорите в фильме, что, когда еще в России была псевдодемократия, в Беларуси уже вовсю лупили демонстрантов дубинками. Беларусь для иллюстрации "русского мира" подходит?

– Что касается власти, то да, подходит. Власть полностью, на мой взгляд, является апологетом "русского мира". Они мыслят примерно так же, так же считают людей навозом, по которому они могут ходить. Но у них нет таких денег, нет таких возможностей, как в России, поэтому они не так видны, хотя у нас в Беларуси это бросается в глаза. Что касается белорусов, то здесь несколько иная ситуация. Потому что, несмотря на то что и в Литве, и в Украине задерживают наших граждан, которые едут на автомобилях с георгиевскими ленточками, в Беларуси большая, а, может быть, и большая часть понимает опасность "русского мира".

Власти понимают опасность для себя, что придут из России начальники и начнут нами командовать. Это, конечно, им не нравится, они всячески крутятся, чтобы этого не произошло. По сути своей они такие же точно, тоже готовы были бы надеть георгиевские ленточки, но боятся за свое положение, за свою власть.

Лукашенко будет отстаивать свою независимость: не независимость Беларуси, а свою независимость всеми возможными способами. А на самом деле "русский мир" в каком-то смысле здесь поразил людей, особенно на восточных территориях Беларуси, но в целом и центральная, и западная Беларусь к нему относятся значительно более осторожно. Хотя и на востоке – я имею в виду Витебскую, Могилевскую область – тоже хлебнули от российского хамства, когда россияне приезжают в Беларусь и начинают показывать, что они паны, а все остальные – навоз и дешевка.

Людям это не нравится, много было по этому поводу конфликтов. Мне кажется, что "русский мир" задел своим крылом Беларусь, но пока еще не испортил.

– Давайте приведем несколько характеристик этого "русского мира", чтобы было понятно и марсианину, о чем мы говорим. Какие главные его свойства?

– Любой человек знает заповеди, которые написаны в Книге, не важно, в какой – в Библии, Коране или Талмуде. У евреев, у христиан, у мусульман практически одни и те же заповеди. В "русском мире" все основные заповеди нарушаются. Убивают, лжесвидетельствуют, воруют изо всех сил, подставляют, подличают, лицемерят, врут, хамят – это их инструменты жизни. С этими инструментами они приходят к нам. Это рабы, которые все время пытаются проверить тебя: ты будешь им раб или ты будешь им хозяин.

Когда вы с человеком из "русского мира" сталкиваетесь, первый момент – это обязательный конфликт, он обязательно на вас попрет хамством своим, враньем каким-то, криком и так далее. Если вам удастся его тормознуть, через некоторое время он становится покорным, слушающим. То есть либо ты раб, либо я раб, другого варианта они не видят. Они не могут понять, что рядом может оказаться человек, который обладает своим достоинством и готов признать и твое достоинство тоже: хотя вы по-разному на многие вещи смотрите, вы будете уважать друг друга как нормальные люди. Люди из "русского мира" абсолютно этого не понимают. Вот основа их бытия. Когда вы с ними сталкиваетесь, вы всегда это можете почувствовать.