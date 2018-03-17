Мирослав Гай: Российских военных хотят ввести на Донбасс под видом белорусских миротворцев 8 17.03.2018, 11:35

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Мирослав Гай

ФОто: Экономические известия

Несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси.

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.

По словам Гая, несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси. На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков, информирует news.eizvestia.com.

«Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах и вот к какие интересные мысли были высказаны, — пишет Гай на своей странице в Фейсбуке. — Трасса Минск, Барановичи, Берёза, Брест. В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод. Вокруг Березы около 400-500 кв.км болот как с белорусской стороны так и с нашей. Вероятно, что управление беспилотниками руководят из Березы, а взлетают те из Барановичей. Есть предположение, что противник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО. Поэтому россияне без опознавательных знаков. Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов. Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН. Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск».

По словам Гая, белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10000 миротворцев.

«Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике — маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет», — отмечает Гай.

Между тем, в комментариях Мирославу Гаю напоминают, что официальный Киев выступил категорически против присутствия в миротворческой миссии на Донбассе стран, лояльных к РФ. А Беларусь относится именно к таковым, несмотря на периодические демарши Лукашенко против Кремля.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев.

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию «охранников» при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что «ДНР» и «ЛНР» будут ликвидированы, т.к. «не существует места для них в украинском конституционном устройстве».