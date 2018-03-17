Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой 1 17.03.2018, 12:03

Светлана Сахоненко

Фото: «Спортивная панорама»

Лыжник Юрий Голуб завоевал четвертую медаль.

Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав сегодня в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км, сообщает БелТА.

Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек. Россиянка Михалина Лысова заняла второе место, отстав от победительницы на 36,3 сек. Бронзовую награду завоевала Карина Эдлингер из Австрии - +1 мин.03,6 сек. Для Светланы Сахоненко это уже третья золотая награда Паралимпиады. Ранее она стала чемпионкой в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. На счету воспитанницы Новополоцкого училища олимпийского резерва, где она начинала занятия спортом, есть и бронзовая награда в биатлоне на 6 км.

Юрий Голуб сегодня завоевал бронзу в лыжной гонке на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушениями зрения (24.37,1). Золото здесь выиграл 39-летний канадец Брайан Маккивер (23.17,18), который стал уже 13-кратным чемпионом Паралимпиад, серебро — у американца Джейка Адикоффа (24.31,3).

Всего на счету белорусских паралимпийцев в Пхенчхане стало уже 12 наград — 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы, они занимают 8-е место в медальном зачете.