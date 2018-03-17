В День Воли в костелах будут молиться за Беларусь 5 17.03.2018, 12:14

Фото: tut.by

Католическая Церковь не осталась равнодушной к 100-летию провозглашения БНР.

В костелах Беларуси в Вербное воскресенье, которое в этом году выпадает на 25 марта, будут молиться за Беларусь и белорусский народ в связи с 100-й годовщиной провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, передает «Радио Ватикан».

«Образование Белорусского Народной Республики - первый шаг к сегодняшней независимости, - объясняет официальный представитель Конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько. - Церковь не может остаться в стороне, несмотря на то, что 25 марта этого года будет очень важным днем в Большом посте - это Вербное воскресенье. Костел своей молитвой, своим присутствием освящает нашу землю, поэтому епископами было принято решение о создании специальной молитвы, которой священники в этот день будут просить Бога за нашу Родину, наш народ, чтобы Господь Бог благословил и наполнял нашу повседневность своим присутствием».

Будет ли молитва отдельной по завершении евхаристии, будет ли она одним из призывов к верующим - пока не решено.

В некоторых приходах запланирована отдельная месса за Беларусь. По словам Санько, каждый священник, вероятно, будет сам принимать решения по своей общины.