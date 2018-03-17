Можно разбирать шапито 1 Виктор Шендерович

17.03.2018, 12:48

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Виктор Шендерович

«Кандидаты» соревнуются в мышиных бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание.

Дайте-ка пофантазирую напоследок на заветную тему «ходить – не ходить». Осторожно, вот прямо уже начинаю фантазировать…

Итак. Вот если бы вдруг кандидаты, представляющие «наш» (нелюдоедский) фланг – Собчак, Титов и Явлинский – объединились и призвали нас прийти 18 марта и проголосовать за единого кандидата, противостоящего войне, убийствам, воровству, имперской лжи… — с тотальным общим контролем на участках, с объявленной готовностью выйти на улицы в случае фальсификации… если бы на горизонте замаячил хотя бы шанс второго тура и перелома политической ситуации в стране, — тогда поход к урне приобрел бы ясный смысл.

Тогда и обвинения в предательстве в адрес «партии дивана» и сторонников бойкота, «свидетелей Навального» etc, — получили бы ясное смысловое наполнение. Потому что парня жалко (вариант: не жалко), но есть практический шанс, и надо попытаться им воспользоваться!

Моральная сторона вопроса все равно смотрелась бы дискуссионно, но по крайней мере, появилась бы вторая сторона вопроса!

Но – нет никакой коалиции, разумеется. И до такой степени «нет», что никто, заметьте, даже всерьез и не вспомнил о ее возможности. Всем как-то с самого начала понятно, что никакого Титова вообще нет в природе, а Собчак и Явлинский играют каждый в свою в игру, попутно повышая для Кремля вожделенную явку безо всякого риска проиграть…

«Мои» — по либеральной лексике – кандидаты решают свои персональные и корпоративные задачи, соревнуются в мышиных бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание. И при этом не забывают кричать мне о моем предательстве, – выражающемся в том, что я не собираюсь помогать им уделывать соседа по трем процентам рейтинга в этих мышиных бегах и помогать Путину укрепить легитимность.

Отдельно поясняю, что не испытываю никаких негативных чувств к тем приличным людям, которые, исходя из своих соображений или фантазий, пойдут к урнам в это воскресенье. Свобода лучше чем несвобода, но свобода поставить в этот день крестик, где душе угодно, станет одной из последних, разумеется.

С 19 марта никого, кроме Путина, тут не будет, и можно разбирать шапито.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»