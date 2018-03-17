Вильнюс ответил Минску: На Игналинской АЭС не было никаких инцидентов 1 17.03.2018, 12:37

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МИД Литвы направил ответную ноту Беларуси.

Об этом говорится в направленной в пятницу Минску ответной ноте по поводу мнимого инцидента на ИАЭС в декабре прошлого года. "Со ссылкой на информацию компетентных литовских ведомств в ноте МИД говорится, что на ИАЭС в упомянутый период не произошло никаких представляющих опасность для общества инцидентов, радиационный фон не менялся", - указывает МИД в пресс-релизе, сообщает Delfi.

Как отмечает МИД, при реализации проектов закрытия ИАЭС в комплексе для утилизации и хранения твердых радиоактивных отходов (проект B2/3/4) проводятся "горячие" испытания. Во время этих испытаний выяснилось, что два крана для извлечения отходов из старых хранилищ не соответствуют требованиям технического проекта, поэтому работы были остановлены до тех пор, пока не будут устранены несоответствия.