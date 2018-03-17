Bloomberg: ЧП на «Беларуськалии» показало, что рынок «на нервах» 17.03.2018, 12:59

1,295

В Нью-Йорке и Торонто подскочили в цене акции крупнейших калийных предприятий.

Агентство Bloomberg опубликовало 16 марта статью, посвященную реакции мирового рынка калийных удобрений на ЧП в шахте «Беларуськалия», которое произошло 9 марта.

Сайт «Беларусь и мир» подготовили перевод данного материала, авторами которой являются Джен Скерритт и Александр Кудрицкий.

«Новость, пришедшая из белорусского МЧС поздним пятничным вечером, была мрачной: в солигорской шахте на глубине более чем в полкилометра произошло обрушение кровли, оставившее под завалами двоих рабочих.

ФОто: bloomberg

На противоположном конце земного шара реакция на заголовки в СМИ была быстрой и драматичной. В Нью-Йорке и Торонто подскочили в цене акции крупнейших калийных предприятий. Причиной стали опасения, что ЧП может вызвать сокращение объемов производства в мире.

Данный случай, произошедший 9 марта, ярко показывает, что спустя десятилетия перепроизводства этот рынок вдруг снова стал нервным в отношении возможных перебоев в поставках.

Спрос на удобрения постоянно растет, и любое изменение в объемах производства основных производителей в Канаде, Беларуси и России может крайне сильно сказаться на рынке, считает Даниэль Шерман, старший аналитик фирмы Edward Jones в Сент-Луисе.

«Если пострадает крупная шахта такой компании, это создаст дыру в объемах поставок, – пояснил он по телефону. – Один из ключевых факторов здесь в том, что поставки сильно концентрированы».

Источник: bloomberg

Госкомпания «Беларуськалий» – второй по величине в мире производитель калия и одна из трех компаний наряду с российским «Уралкалием» и североамериканской Canpotex, ответственных за более чем 60 процентов всей добычи.

Ингредиент удобрения, который они производят, используется для укрепления корней растений и усиления их сопротивляемости засухе.

На «Беларуськалии» заявляют, что угрозы производству в настоящее время нет. Но это ЧП показало, как уязвим данный рынок в то время, как спрос идет вверх.

Индия и Китай ведут переговоры по заключению контрактов, покупатели в северном полушарии собираются закупать удобрения в преддверии весны, а канадские производители недавно сократили выпуск на 1 млн метрических тонн.

Простои шахт

Шахты в Беларуси и России сейчас работают в полную силу и «не могут произвести больше», если бы даже и пытались в краткосрочной перспективе, говорит Джонас Оксгаард, аналитик фирмы Sanford C. Bernstein & Co.

Любые остановки могут дать возможность повышения стоимости компании Canpotex – совместному предприятию, которое занимается продажами продукции Nutrien Ltd. и Mosaic Co. вне Северной Америки.

На 10.13 утра акции Nutrien в Торонто выросли на 0,3 процента до 65,5 канадского доллара. Ценные бумаги Mosaic в Нью-Йорке упали на 0,6 процента до 26,23 доллара США.

Источник: bloomberg

Выход из строя одной из шахт «Беларуськалия» значило бы исчезновение с рынка около 2,5 млн тонн, или, грубо, 4 процента мирового производства, поясняют аналитики Goldman Sachs Адам Самуэльсон и Брук Роуч в отчете от 9 марта.

«Если где-то случится ЧП, кое-где будет нехватка, – комментирует уже упоминавшийся выше Оксгаард из Sanford, добавляя, что серьезных остановок работы крупных шахт не было на протяжении последних нескольких лет.

Перебои с поставками могли бы помочь ценам на калий восстановиться после нескольких лет хороших запасов. Это также могло бы вызвать рост котировок акций калийных компаний.

С начала 2018-го американский производитель Mosaic вырос на 2,8 процента, но с 2012-го его акции опустились более чем на 50 процентов.

И хотя перебои с поставками – дело редкое, они уже причиняли трудности в прошлом. В 2006-м «Уралкалий» потерял шахту из-за образования над ней провала шириной более чем 100 метров. В 2014-м подтопление у «Уралкалия» подхлестнуло цены, в то время как компании сокращали производство вслед за разрывом торгового альянса с Беларусью.

Без предупреждения

На прошлой неделе в Солигорске обрушилась кровля туннеля шахты с выбросом большого количества метана, рассказал гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый в заявлении, опубликованном на сайте компании.

И хотя «такие явления случаются на Старобинском месторождении», это был первый раз, когда инцидент такого масштаба произошел с отсутствием предварительных признаков, пояснил он.

ФОто: bloomberg

Внезапные выбросы соли и газа на шахтах «Беларуськалия» связаны с особыми геологическими структурами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан.

Как следует из заявления, у рабочих не было шанса отреагировать и спастись. Люди были захвачены врасплох падающей породой и погибли за доли секунды.

Замдиректора «Беларуськалия» Анатолий Махлай сообщил, что производственные процессы в компании сейчас стабильны и отгрузки идут в нормальном режиме.

«Нет абсолютно никаких опасений, что мы остановим производство на этой шахте, – заверил он по телефону из Солигорска. – У шахты несколько направлений, и это происшествие затронуло лишь один туннель в одном из нескольких секторов добычи. Вопрос об остановке не стоит, все работает».

Тем не менее, данный случай продемонстрировал риски, связанные с поставками калия, и может оказать воздействие на рост цен в краткосрочном периоде, заявил в отчете от 9 марта Джейкоб Баут, аналитик Канадского имперского коммерческого банка.

По его словам, экспорт канадской продукции остается на подъеме на фоне спроса в Азии, и пока цены растут, существует вероятность, что контрактная цена на поставки в Китай может превысить 250 долларов США за тонну – минимум на 9 процентов выше, чем годом ранее».