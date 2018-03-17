Долидович продал смартфон и очки с Олимпиад и передал деньги детскому дому 1 17.03.2018, 13:31

Фото: Kufar.by

Белорусский лыжник отдал деньги с аукциона на благотворительность.

Белорусский лыжник Сергей Долидович продал смартфон и очки с Олимпийских игр за 2 965 рублей, пишет «Трибуна».

Благотворительный аукцион в поддержку Андреевского детского дома около Орши завершился вечером 13 марта. Лоты, которые лыжник Сергей Долидович выставил на площадке объявлений Куфар, выкупили за 2 965 рублей. По сравнению с изначальной ценой, стоимость очков из Лиллехаммера поднялась на 32,5%, смартфона из Олимпиады в Пхенчхане – на 50%.

«Рад, что мои олимпийские лоты заинтересовали белорусов. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в акции. Отдельно хочу поблагодарить победителей аукциона за то, что помогли сделать маленькое доброе дело», – сказал Сергей Долидович.

Новым владельцем олимпийских Ray Ban стал Александр Щербич из Минска. Олимпийский смартфон из Пхенчхана уедет к Сергею Деньчуку в Гродно – участник аукциона предложил за аппарат лимитированной серии 2 700 рублей.

Фото: Kufar.by

Фото: Kufar.by

Утром 15 марта спортсмен Сергей Долидович встретился с покупателями, чтобы передать им очки с Олимпиады 1994 года в Норвегии и смартфон с Зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.

Суммы, вырученные во время аукциона Сергея Долидовича, а также деньги, которые остались с подготовки к Играм в Пхенчхане, спортсмен направит в пользу Андреевского детского дома под Оршей.