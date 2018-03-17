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ОНТ покажет скандальный российский фильм «Крым»

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  • 17.03.2018, 13:41
Кадр из фильма

ГосСМИ покажут российский пропагандистский фильм.

Телеканал ОНТ cегодня покажет скандальный фильм Алексея Пиманова «Крым».

Фильм о «возвращении полуострова в родную гавань», получил отметку +16, поэтому будет показан в вечернее время.

Напомним, посольство Украины направляло в МИД Беларуси ноту в связи с тем, что трейлер «Крыма» крутят в кинотеатрах. Беларусь заверяла своих украинских коллег, что фильм на больших экранах показываться не будет.

Рейтинг фильма «Крым», основанный на оценках пользователей портала «Кинопоиск», составляет 3,1.

А в октябре пользователи Сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»: один из блогеров опубликовал скриншот из сервиса по покупке билетов на киносеансы, на котором занято только одно место.


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