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NBC: США готовятся к столкновениям с российскими наемниками в Сирии

  • 17.03.2018, 13:59
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Фото: EPA

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

Войска США, отразившие наступление проасадовских сил, среди которых были российские наемники ЧВК Вагнера, готовятся к новым столкновениям. Об этом в интервью NBC заявил руководитель по операциям возглавляемой США антиисламской государственной коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

"Эти артиллерийские снаряды могли приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал генерал о столкновении 7 феврала.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.

В результате столкновения были убиты более cотни наемников, большая часть которых были россиянами.

Официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда ее наемники попадают в плен.


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