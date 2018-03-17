Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко 1 17.03.2018, 14:44

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Владислав Гавдис

Во время награждения было заявлено, что призовые можно забрать в любом банке.

«Золотую» медаль и сертификат на 2 000 рублей заработал восьмиклассник Владислав Гавдис на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» на призы cпортивного клуба Лукашенко. Прошло почти две недели, а юный спортсмен так и не обналичил сертификат, полученный из рук Александра Лукашенко, пишет «Ганцавіцкі час».

Сертификаты вручили всем призёрам гонки. Владислав быстрее соперников пробежал на лыжах более двух километров и без промахов поразил десять мишеней.

Соответственно ребята получили в награду сертификаты на получение денежной премии: за первое место – 2 000 рублей, за второе – 1 500 рублей, за третье место – 1 000 рублей.

Владислав из Люсинской д/с СШ пока не распорядился своей премией, потому что не смог обналичить подарочный сертификат.

– Мы на этой неделе обратились в Беларусбанк, но нам сказали подождать до пятницы, – рассказала мама спортсмена Ольга Гавдис.

По её словам, это их немного шокировало, потому что во время награждения школьников было заявлено, что свои призовые они смогуть забрать в любом банке.

– Надеемся, что это обещание будет выполнено, – говорит многодетная мама Ольга Гавдис.