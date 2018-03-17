Борисовчане возмущены: Суммы в «жировках» выросли в два раза 2 17.03.2018, 14:55

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Фото: onliner.by

На днях жильцы общежития получили счета за коммунальные услуги и пришли в ужас.

Об истории жильцов борисовского общежития написал сайт Млын.by.

— Сумма в моей «жировке» выросла в 2 раза! За январь наша семья заплатила 102, 56 руб., а за февраль, судя по новой квитанции, должны будем 201,25 руб., — возмущен Валентин Хацкевич. — Зарплата у меня 400 рублей. Получается, за «коммуналку» я должен отдать полполучки! Снять квартиру сейчас, наверное, дешевле, чем платить за общежитие. Жена моя в декрете. У нас четверо детей, старшей дочери 19 лет, а младшему ребенку полтора года. На что мне содержать семью? А в общежитии много многодетных семей. И все в шоке. Я разговаривал с другими жильцами — у всех суммы выросли почти в два раза, независимо от того, живут они в комнате или в блоке.

Сам Валентин пятый год вместе с семьей проживает в блоке из двух жилых комнат, ванной и туалета. Общая площадь — 36 квадратных метров, из них жилая — порядка 29-ти. Кухня общая: одна на весь этаж. Раньше общежитие принадлежало борисовскому заводу «Автогидроусилитель», на котором работает Валентин. Но пару лет назад оно отошло на баланс УП «Жилье».

— С тех пор суммы за «коммуналку» стали постепенно расти. В среднем мы платили по 80, 90, 100 рублей. Мы привыкли к этим цифрам и готовы их оплачивать. Ну, добавили бы нам еще 20 рублей, но не 80 же сразу! — вздыхает мужчина. — Мы обратились к заведующей общежитием, она созвонилась с УП «Жилье». К нам должен прийти представитель предприятия и объяснить, откуда появились такие большие суммы в «жировках».

Одна из причин повышения общей суммы, по словам жильцов, — перевод общежития в разряд арендного жилья. В квитанции появилась строчка «Плата за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях». По ней Валентин должен заплатить 39,80 рублей.

— Да, висело объявление, что наше общежитие переводят в разряд арендного, но нам никто не пояснил, на каком это основании. И почему с нами в таком случае не перезаключили договор? — задается вопросом многодетный отец. — Мы не подписывали никаких документов!

Увеличилась общая сумма и за электричество. Но, по словам Валентина, в этом нет ничего удивительного. Февраль был холодный, и люди грелись с помощью обогревателей. Если за январь за электроснабжение была выставлена сумма 39 рублей, то за февраль — 59.

— Счетчики на воду, электричество общие на весь дом, и стоят они в подвале. Каждый месяц с них снимают показания, и сумму разбрасывают на всех жильцов. У меня, допустим, во всем блоке стоят энергосберегающие лампочки. Наша семья старается экономить, но нет гарантии, что и другие жильцы бережно расходуют ту же воду и свет.

А еще в «жировке» есть строка «Перерасчет».

— Сумма в ней — 27,42 руб. Откуда — непонятно! — говорит собеседник. — Все мы оплачиваем «коммуналку» вовремя, никаких задолженностей у нас никогда не было.

Условия, в которых живет многодетная семья, трудно назвать, хорошими. Но Валентин говорит о них спокойно:

— Это же общежитие. Люди в нем временно живут. Да, мы каждый месяц отчисляем определенную сумму на капремонт, но за все время, что мы живем в общежитии, были заменены только два лифта. Других ремонтов не производилось.

За официальным комментарием по поводу высокой «коммуналки» мы обратились в УП «Жилье», но его обещали нам дать только в понедельник. МЛЫН.BY будет следить за развитием ситуации.