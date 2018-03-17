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Почему над Минском каждый день летают вертолеты

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  • 17.03.2018, 14:21
  • 2,909

Над столицей в последнее время постоянно кружат вертолеты.

Мы хотим успокоить минчан – это авиация МЧС помогает обследовать теплосети. Для того, чтобы увидеть «утечку», кроме обычной камеры наблюдения, они используют тепловизоры и летают даже в темное время суток, пишет kyky.org.

На сайте МЧС еще в 2015 году эти полеты описаны так: «Это наиболее эффективный и экономичный способ определить места тепловых аномалий, где ремонт необходим в первую очередь. Для того, чтобы увидеть «утечку», кроме обычной камеры наблюдения используют тепловизор. Нестандартность заключается именно в том, чтобы получить точную информацию с последнего. Для этого должны совпасть сразу несколько факторов: погодные условия и ювелирная точность на маршруте. Если хоть немного отклониться от курса, то не удастся собрать все данные в одну карту. 

Минск унаследовал типичные проблемы советской системы централизованного отопления. В результате совместной работы Авиации МЧС и специалистов город сможет сэкономить значительные средства и обеспечивать тепловой комфорт, не отапливая лишние метры улицы.

На вопросы минчан, будут ли летать вертолеты всю ночь, МЧС успокаивает, что только до полуночи.


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