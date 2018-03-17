Пять иномарок, ремонт которых разорит вас 1 17.03.2018, 15:04

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Починка некоторых стальных «жеребцов» может стать тем еще приключением.

Выбор автомобиля – это всегда очень важное предприятие, в котором следует опираться не только на свои желания, возможности и потребности, но и на знания касательно эксплуатационных особенностей той или иной машины. В первую очередь это касается вопросов ремонта, ведь починка некоторых стальных «жеребцов» может стать тем еще приключением и принести автомобилисту сплошное разочарование и убытки, пишет mashyna.com.

1. Porsche Cayenne

Кроме шуток, но этот автомобиль действительно очень хорош во всех отношениях. У его производителя получилось сделать добротную конструкцию и сборку. При этом машина далеко не самая дешевая. Особенно, когда речь заходит о ремонте. В случае с наиболее драматичными сценариями поломки затраты могут быть такими, что лучше просто купить новое авто. Слабым местом Porsche Cayenne остается система вентиляции катерных газов и камера сгорания.

2. Mercedes-Benz S600

Вопреки всем ужасным историям этот автомобиль все-таки не так страшен, как говорят в народе. Но, как и следовало ожидать, есть нюансы. Ранние версии этого авто ржавеют, причем быстро и сильно. Старых силовых агрегатов также на Mercedes-Benz S600 также крайне низких ресурс работы. Автомобиль можно без угрызений совести называть капризной и неженкой. Стоит ли этого предлагаемый Mercedes-Benz S600 комфорт?

3. BMW 7 Series и 5 Series

Лучший седан, или во всяком случае один из лучших на рынке. Несмотря на надежность, в «баварце» все-таки есть чему ломаться. Хуже того, некоторые проблемные пункты могут сильно удивить. Например, рулевая рейка. Ее замена будет стоить очень недешево. Любопытно, что цены в отечественных салонах в 3-6 раз выше на подобный ремонт, чем за границей.

4. Maserati Quattroporte

Говорят, что итальянский автомобиль выбирают сердцем, а не калькулятором. Вот только этот «итальянец» может хорошенького огреть по кошельку своего хозяина именно этим самым «калькулятором». Самым проблемным местом автомобиля и по вероятности поломки, и по стоимости ремонта остается коробка передач. Но только если она механическая, а не автоматическая.

5. Range Rover

В целом очень надежный автомобиль. Проблем с коробкой, в отличие от упомянутого выше, у него почти нет. Зато повышенного внимания требует подвеска. Хрустальной ее назвать не получится, а вот «золотой» обзывать можно точно. Ремонт только ее одной принесет хозяину солидные затраты.