Трамп подписал закон об обмене визитами между США и Тайванем 17.03.2018, 15:11

Дональд Трамп

Китай, считающий Тайвань своей территорией, резко раскритиковал новый американский закон.

Президент США Дональд Трамп вечером 16 марта подписал законопроект, создающий условия для обмена визитами между американскими и тайваньскими чиновникам. Документ разрешает американским чиновникам "всех уровней" ездить на Тайвань и встречаться с тайваньскими партнерами, сообщается на сайте Конгресса США. В то же время высокопоставленные чиновники из Тайваня теперь могут въезжать в США для встреч с американскими коллегами, в том числе из Госдепартамента и Минобороны, передает DW.

Помимо этого закон призывает представительство Тайваня по экономическим и культурным связям в США, а также другие тайваньские органы "вести деловую деятельность в соединенных Штатах, в том числе при участии членов Конгресса США, чиновников федерального, регионального или местного уровней, а также тайваньских высокопоставленных официальных лиц".

Недовольство Пекина

Китай, считающий Тайвань своей территорией, резко раскритиковал закон, назвав его "серьезным нарушением" принципа, основанного на признании существования только одного китайского государства, а также основ китайско-американских отношений. Посольство КНР в США призывает Вашингтон соблюдать обязательства, взятые в рамках трех совместных коммюнике, заключенных между обеими странам, а также не стремиться улучшить отношения с Тайванем.

В декабре 2016 года Трамп поговорил с главой Тайваня Цай Инвэнь по телефону, нарушив ограничения на прямые дипломатические контакты. Трамп сообщил, что Цай сама позвонила ему, чтобы поздравить с победой на президентских выборах в США. До этих пор встречи между представителями США и Тайванем проходили, как правило, на неофициальных уровнях, чтобы избежать ухудшения отношений с Китаем.

Тайвань заявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. В 1979 году Вашингтон официально признал в Пекине единое правительство Китая и с тех пор сотрудничает с Тайванем в различных сферах, до сих пор отказываясь от дипломатических отношений. В 1979 году Конгресс США принял Акт об отношениях с Тайванем, по которому Вашингтон оставляет за собой право защитить Тайбей, но не берет на себя четких обязательств.