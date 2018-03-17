Белоруска «снимала порчу» в Мюнхене, похищая деньги и драгоценности 17.03.2018, 15:17

Розыск мошенницы велся в течение двух лет.

Немецкий суд в начале марта приговорил к лишению свободы на 2 года и 3 месяца белоруску Светлану Б. Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В августе 2014-го 59-летняя женщина вместе с неустановленной подельницей обманом завладела деньгами и драгоценностями двух пожилых жительниц Мюнхена, которым 75 и 76 лет.

Она обратилась к ним на улице как ясновидящая и «доказала» это, выдав правдивую информацию об их здоровье, семье и перенесенных ударах судьбы.

Мошенница сделала это настолько умело, что обе женщины поверили: собеседница обладает способностью «видеть». А затем она сообщила, что на них наведена порча.

Избавиться от «темной тени», по словам Светланы Б., можно было лишь пройдя «обряд исцеления».

Для этого она велела обеим женщинам положить все имеющиеся деньги и украшения, в «специальную ткань», которой на самом деле служило простое кухонное полотенце.

В итоге в ткань были завернуты ценности общей стоимостью 53 тысячи евро. С помощью этого набора мошенница стала проводить «обряд исцеления».

Улучив момент, за спиной ничего не подозревающих жертв она заменила содержимое полотенца на резаную газетную бумагу, камушки и крышки от бутылок.

После проведения «ритуала» белоруска отдала женщинам ткань, предупредив, что ее на 2 недели надо положить под подушку и все это время ни в коем случае не разворачивать.

Когда Светлана Б. попрощалась и ушла, ее «подопечные» все-таки почувствовали неладное. Они развернули полотенце, увидели подлог и обратились в полицию.

Следователи показали пострадавшим несколько фотографий, на одной из которых они узнали свою обидчицу. Как оказалось, из-за похожих преступлений она уже была в базе данных полиции.

Розыск мошенницы велся в течение двух лет. Летом 2017-го она была арестована на территории Нижней Саксонии.